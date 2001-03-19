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Раздел: Украина  
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Савченко рассказала о проведенной ночи в СИЗО

Савченко рассказала о проведенной ночи в СИЗОПо словам нардепа, в СИЗО у нее нет "ни единой зоны в камере, где не нарушалось бы человеческое достоинство".

Подозреваемая в подготовке государственного переворота и терактов народный депутат Надежда Савченко заявляет, что СИЗО в Украине не отличается от российского, а в некоторых моментах даже ​​хуже. Об этом она заявила сегодня в Шевченковском суде Киева, который рассматривает избрание ей меры пресечения, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на liga.net.

Отвечая на вопрос журналистов, как прошла ночь в СИЗО, Савченко сказала: "Так, как и в российском. Ничем не отличается".

При этом в некоторых моментах, по ее словам, там было "хуже, чем в СИЗО у врага"."В СИЗО у меня нет ни единой зоны в камере, где не нарушалось бы человеческое достоинство. Видеокамеры стоят так, что я не могу раздеться так, чтобы они меня не снимали. Не могу сходить в туалет, чтобы меня не снимали видеокамеры", - заявила она.

Вопрос, будет ли она объявлять голодовку, Савченко проигнорировала.

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В начале судебного заседания Савченко находилась в стеклянной кабине, и ее адвокаты попросили суд разрешить подзащитной находиться рядом с ними. Судья Евгений Сидоров это ходатайство удовлетворил.
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 Теги: Савченко, СИЗО

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Сегодня, 12:19 » Автор: Богдан Процив
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