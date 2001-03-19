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Раздел: Украина  
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Боевиков из РФ на Донбассе заставили сдать все документы

Боевиков из РФ на Донбассе заставили сдать все документыТеррористов обязали сдать главарям паспорта и другие документы, прямо или опосредованно подтверждающие их гражданство.

Главари террористических организаций ДНР и ЛНР в очередной раз заставили наемников из России сдать все документы, по которым можно определить их гражданство. Об этом пресс-центр штаба АТО сообщает со ссылкой на данные разведки.

Отмечается, что к участию в "беспрецедентной акции "Сдай документы командиру" в обязательном порядке привлекались "ихтамнеты" с гражданством РФ и других стран СНГ, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на liga.net.

По условиям "акции", до утра 22 марта такие боевики были обязаны сдать главарям все документы, прямо или опосредованно подтверждающие их гражданство - паспорта, договора, водительские удостоверения и банковские карточки.

В случае отказа сдать документы наемников ждет "позорное увольнение и депортация на родину", подчеркнули в штабе АТО.

Ранее главари террористов уже принимали подобные меры после задержания украинскими военными россиян Агеева и Покусаева, воевавших в подконтрольных Кремлю бандформированиях.

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Нынешняя "акция", как и предыдущие, была проведена по указанию Генштаба РФ, ее реализацию контролировали сотрудники ФСБ.
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 Теги: Донбасс, боевики

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Сегодня, 12:28 » Автор: Богдан Процив
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