Боевиков из РФ на Донбассе заставили сдать все документы

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В самопровозглашенной ЛНР останавливают практически всех прохожих и требуют предъявить документ.

Российским наемникам в случае отказа сдать документы командование грозит высылкой в Россию с последующим задержанием.

В "Миротворце" сообщили, что командиры боевиков передают им данные на своих подчиненных, чтобы не дать тем дезертировать.