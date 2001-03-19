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Раздел: Украина  
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В «ДНР» заявили, что сбили беспилотник «ВСУ»

В «ДНР» заявили, что сбили беспилотник «ВСУ»Показанное изделие ни по внешнему виду, ни по габаритам не похоже на заявленный БПЛА Fly Eye, стоящий на вооружении ВСУ.

Сепаратисты "ДНР" сбили беспилотный летательный аппарат, "при помощи которого украинские силовики корректировали огонь". Об этом в пятницу, 23 марта, заявил на пресс-конференции в Донецке заместитель командующего оперативным командованием непризнанной "Донецкой народной республики" Эдуард Басурин, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.

По его словам, "с помощью беспилотного летательного аппарата Fly Eye украинские силовики круглосуточно корректировали огонь", а после его сбития "огонь прекратился".

В подтверждение своих слов Басурин принес "сбитый беспилотник" на пресс-конференцию и показал соответствующую табличку с названием характеристиками летательного аппарата.

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Следует отметить, что ни по габаритным размерам, ни по внешнему виду показанное изделие не похоже на БПЛА Fly Eye, стоящий на вооружении украинской армии.
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 Теги: ДНР, беспилотник

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Сегодня, 13:38 » Автор: Богдан Процив
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