Раздел: Украина
На Одесчине зафиксирована африканская чума свиней
В Одесской области погибли свиньи
В Одесской области в пгт Саврань и в с. Полянецкое в личных подсобных хозяйствах граждан было зарегистрировано заболевание и гибель свиней. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления Госпродпотребслужбы в Одесской области, передает Хроника.инфо со ссылкой на УНН.
"При исследовании отобранных проб биоматериала в Государственном научно-исследовательском институте по лабораторной диагностике и ветеринарно-санитарной экспертизы установлен диагноз - африканская чума свиней (АЧС)", - говорится в сообщении.
С целью координации действий по локализации и ликвидации вспышек АЧС проведено заседание государственной чрезвычайной противоэпизоотической комиссии при Савранской районной государственной администрации, решением которой утвержден план по ликвидации АЧС, определены границы эпизоотических очагов, зон защиты и надзора.
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В очагах заболевания проводятся мероприятия по локализации и недопущению распространения возбудителя АЧС.
В Одесской области в пгт Саврань и в с. Полянецкое в личных подсобных хозяйствах граждан было зарегистрировано заболевание и гибель свиней. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления Госпродпотребслужбы в Одесской области, передает Хроника.инфо со ссылкой на УНН.
"При исследовании отобранных проб биоматериала в Государственном научно-исследовательском институте по лабораторной диагностике и ветеринарно-санитарной экспертизы установлен диагноз - африканская чума свиней (АЧС)", - говорится в сообщении.
С целью координации действий по локализации и ликвидации вспышек АЧС проведено заседание государственной чрезвычайной противоэпизоотической комиссии при Савранской районной государственной администрации, решением которой утвержден план по ликвидации АЧС, определены границы эпизоотических очагов, зон защиты и надзора.
Читайте также: Африканская чума дошла до Юга Украины
В очагах заболевания проводятся мероприятия по локализации и недопущению распространения возбудителя АЧС.
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