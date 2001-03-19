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Раздел: Украина  
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На Одесчине зафиксирована африканская чума свиней

На Одесчине зафиксирована африканская чума свиней В Одесской области погибли свиньи

В Одесской области в пгт Саврань и в с. Полянецкое в личных подсобных хозяйствах граждан было зарегистрировано заболевание и гибель свиней. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления Госпродпотребслужбы в Одесской области, передает Хроника.инфо со ссылкой на УНН.

"При исследовании отобранных проб биоматериала в Государственном научно-исследовательском институте по лабораторной диагностике и ветеринарно-санитарной экспертизы установлен диагноз - африканская чума свиней (АЧС)", - говорится в сообщении.

С целью координации действий по локализации и ликвидации вспышек АЧС проведено заседание государственной чрезвычайной противоэпизоотической комиссии при Савранской районной государственной администрации, решением которой утвержден план по ликвидации АЧС, определены границы эпизоотических очагов, зон защиты и надзора.

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В очагах заболевания проводятся мероприятия по локализации и недопущению распространения возбудителя АЧС.
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 Теги: Одесса, свинья

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Сегодня, 21:52 » Автор: Татьяна Ларина
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