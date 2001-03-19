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В зоне АТО на пунктах пропуска застряли сотни автомобилей

В зоне АТО на пунктах пропуска застряли сотни автомобилей

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На пунктах пропуска в АТО скопились длинные очереди За сутки пункты пропуска в зоне АТО пересекли 24 400 человек.