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Раздел: Украина  
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В зоне АТО на пунктах пропуска застряли сотни автомобилей

В зоне АТО на пунктах пропуска застряли сотни автомобилейВ очередях на пунктах пропуска на Донбассе стоят 260 автомобилей

В контрольных пунктах въезда-выезда на Донбассе сегодня утром собралось 260 автомобилей. Об этом сообщает пресс-служба ГПСУ, передает Хроника.инфо со ссылкой на УНН.

"В контрольных пунктах въезда-выезда, что на линии разграничения в районе проведения операции Объединенных сил, сегодня утром на въезд и выезд находилась такое количество транспортных средств: "Майорское"- 20/50; "Марьинка" - 40/35; "Новотроицкое" - 20/10; "Гнутово" - 60/30", - говорится в сообщении.

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За прошедшие сутки пассажиро-транспортный поток увеличился. Всего вчера из КПВВ последовало 41 500 человек и 5500 транспортных средств: "Майорское" - 9360 человек и 1075 транспортных средств; "Марьинка" - 10 620 человек и 1870 транспортных средств; "Новотроицкое" - 7890 человек и 1450 транспортных средств; "Гнутово" - 4730 человек и 1070 транспортных средств; "Станица Луганская" - 8970 человек.
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 Теги: АТО, пункты пропуска

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Сегодня, 10:27 » Автор: Татьяна Ларина
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