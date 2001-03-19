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Раздел: Украина  
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В Сети показали печальные последствия обстрела Авдеевки

В Сети показали печальные последствия обстрела АвдеевкиБоеприпасы попали в хозяйственные постройки мирных жителей

Зафиксировано попадание боеприпасов в хозяйственные постройки и приусадебные участки мирных жителей садового товарищества Персик, расположенного в районе железнодорожного перегона Авдеевка - Донецк, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.

Наблюдатели Совместного центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон (СЦКК) провели фотофиксацию последствий обстрела Авдеевки. Об этом говорится в сообщении пресс-центр штаба антитеррористической операции (АТО) на Facebook в субботу, 24 марта.

По данным наблюдателей, огонь по гражданской инфраструктуре города велся из населенного пункта Спартак с применением минометов 120 калибра.

Согласно сообщению, боеприпасы попали в хозяйственные постройки мирных жителей. В частности, зафиксировано попадание боеприпасов в хозяйственные постройки и приусадебные участки мирных жителей садового общества Персик, расположенного в районе железнодорожного перегона Авдеевка-Донецк. На этих участках частично разрушены дачные дома, повреждены заборы.

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Жертв и пострадавших в результате обстрела нет, о нем проинформировали Специальную мониторинговую миссию Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.

В Сети показали печальные последствия обстрела Авдеевки
В Сети показали печальные последствия обстрела Авдеевки
В Сети показали печальные последствия обстрела Авдеевки
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 Теги: Авдеевка, обстрел

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Сегодня, 11:47 » Автор: Татьяна Ларина
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