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Раздел: Украина  
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В Харькове накрыли "реабилитационный центр", где людей удерживали силой

В Харькове накрыли "реабилитационный центр", где людей удерживали силойК пациентам, которых "лечили" в заведении, применялось психологическое насилие.

Харьковская местная прокуратура №4 совместно с работниками Национальной полиции разоблачили подпольный реабилитационный центр, в котором насильно удерживали алко- и наркозависимых, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.

Как сообщает в субботу пресс-служба прокуратуры Харьковской области, центр находился в одном из домов в частном секторе в Московском районе города.

"Установлено, что к пациентам, которых "лечили" в заведении, применялось психологическое насилие. У них отбирали документы и мобильные телефоны, принудительно удерживали в помещении в ненадлежащих и антисанитарных условиях без полноценного питания и медицинского обеспечения. В качестве "лечения" пациенты читали Библию и молились", - цитирует руководителя местной прокуратуры Владимира Куприянова пресс-служба ведомства.

Во время санкционированного судом обыска помещения правоохранительных обнаружили там 39 женщин и мужчин.

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Досудебное расследование начато по ч.2 ст.146 (незаконное лишение свободы или похищение человека) Уголовного кодекса Украины. Сейчас продолжаются первоочередные следственные действия, устанавливаются все обстоятельства дела и причастные лица.
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 Теги: реабилитационный центр, Харьков

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Сегодня, 13:02 » Автор: Татьяна Ларина
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