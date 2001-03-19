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Раздел: Украина  
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Кличко рассказал о президентских амбициях

Кличко рассказал о президентских амбициях Петр Порошенко уклонился от прямого ответа, будет ли баллотироваться на второй срок.

Мэр Киева Виталий Кличко в Берлине на панельной дискуссии Украина: в плену кризиса? заявил, что подумывает по поводу предстоящих президентских выборов.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на nv.ua.

"Вы говорите о президентских выборах в следующем году... Я думаю. Но я бы хотел довести до конца все, что обещал", - сказал Кличко.

По его словам, у каждого есть политические амбиции, но "к сожалению, здесь не получается так быстро, как в спорте".

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Напомним, действующий президент Украины Петр Порошенко уклонился от прямого ответа, будет ли баллотироваться на второй срок.

Выборы президента Украины пройдут 31 марта 2019 года.
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 Теги: Кличко, президентские выборы

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Сегодня, 18:12 » Автор: Едгар Букмирза
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