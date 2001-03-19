Раздел: Украина
Кличко рассказал о президентских амбициях
Петр Порошенко уклонился от прямого ответа, будет ли баллотироваться на второй срок.
Мэр Киева Виталий Кличко в Берлине на панельной дискуссии Украина: в плену кризиса? заявил, что подумывает по поводу предстоящих президентских выборов.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на nv.ua.
"Вы говорите о президентских выборах в следующем году... Я думаю. Но я бы хотел довести до конца все, что обещал", - сказал Кличко.
По его словам, у каждого есть политические амбиции, но "к сожалению, здесь не получается так быстро, как в спорте".
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Напомним, действующий президент Украины Петр Порошенко уклонился от прямого ответа, будет ли баллотироваться на второй срок.
Выборы президента Украины пройдут 31 марта 2019 года.
Мэр Киева Виталий Кличко в Берлине на панельной дискуссии Украина: в плену кризиса? заявил, что подумывает по поводу предстоящих президентских выборов.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на nv.ua.
"Вы говорите о президентских выборах в следующем году... Я думаю. Но я бы хотел довести до конца все, что обещал", - сказал Кличко.
По его словам, у каждого есть политические амбиции, но "к сожалению, здесь не получается так быстро, как в спорте".
Читайте также: Тимошенко рассказала о своих президентских амбициях
Напомним, действующий президент Украины Петр Порошенко уклонился от прямого ответа, будет ли баллотироваться на второй срок.
Выборы президента Украины пройдут 31 марта 2019 года.
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