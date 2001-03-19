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Раздел: Украина  
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Политолог рассказал, когда Крым снова станет украинским

Политолог рассказал, когда Крым снова станет украинскимПутин вообще сам ничего не отдаст.

Российский правозащитник и политолог Евгений Ихлов сообщил, что из-за «набитого желудка» Россия может существовать в условиях войны в Украине и Сирии, аннексии Крыма. Российские власти убивают искателей приключений и наемников, а к обычным гражданам не приходят гробы.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на facenews.ua.

«О том, что Россия не может жить без Крыма, Россия узнала 1 марта, а через две недели она его получила. Путин Крым не отдаст. Его преемник в перспективе отдаст, если это будет не промежуточное правление. Путин вообще сам ничего не отдаст. Просто из вредности. Он видит себя восстановителем утраченного при Горбачеве и Ельцине», — рассказывает Ихлов.

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Политолог считает, что «путинское большинство» недовольное «пустым желудком», поскольку поражение воспринимается болезненно через идеологическое обоснование. С середины 1990-х годов разгорался имперский ресентимент, то есть злоба, недовольство и неприязнь к тому, что субъект считает причиной своих неудач.
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 Теги: Политолог, Крым, Украина

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