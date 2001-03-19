Эксперт рассказал, как противостоять России

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Пресс-служба Верховной Рады заявила о том, что Европейский парламент призывает объединиться всем политическим силам Украины и провести необходимые реформы в стране. Член Мониторинговой миссии Европейского Парламента Пэт Кокс в разговоре со спикером Верховной рады Владимиром Рыбаком сообщил, что для Украины первоочередными