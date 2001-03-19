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Раздел: Украина  
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Эксперт рассказал, как противостоять России

Эксперт рассказал, как противостоять РоссииРоссия имеет сильные персоналии и слабые институты.

Для успешного противостояния России, Украине необходимо создать сильные и независимые государственные институты (правосудие, антикоррупционный суд, независимый парламент и т.д.), которые по своему действию станут намного эффективнее даже самой действенной пропаганды.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на facenews.ua.

Об этом рассказал руководитель Миссии Европейского парламента по оценке потребностей Верховной Рады Украины, президент Европарламента в 2002-2004 годах Пэт Кокс.

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"По моему глубокому убеждению, сильные и независимые институты – это то, что обеспечит хорошее будущее для Украины и кардинально отличит ее от России. Россия имеет сильные персоналии и слабые институты. У вас везде есть очень сильные личности, но вы должны обеспечить себе сильные институты: сильное и независимое правосудие, сильный и независимый антикоррупционный суд, сильный и независимый парламент, готовый осуществлять контроль над исполнительной ветвью власти, которую у вас представляют частично Кабинет министров и частично президент, который, я понимаю это, имеет собственную политическую группу, и это означает наличие определенного "серого пространства". Но иметь сильный, независимый, дееспособный парламент – это колоссальная работа. И если Украина обеспечит себя этим, она станет региональным примером успеха не-России, а такой успех намного больше любой пропаганды", - сказал он.
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 Теги: Эксперт, Россия, война

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Сегодня, 21:45 » Автор: Едгар Букмирза
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