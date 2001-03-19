Раздел: Украина
На Донбассе боевики совершили 13 обстрелов
На Луганском направлении противник из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов обстрелял укрепления ВСУ.
За минувшие сутки боевики 13 раз обстреливали позиции Вооруженных сил Украины. Ни один украинский военный в результате обстрелов не пострадал, сообщает пресс-центр штаба АТО, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
На Донецком направлении незаконные вооруженные формирования вели огонь из гранатометов в районе Камянки, из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов обстреливали Лебединское и Новотроицкое. Под огонь из стрелкового оружия попали украинские позиции у Старогнатовки, Павлополя и шахты Бутовка.
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На Луганском направлении боевики из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов обстреляли укрепления ВСУ возле Троицкого и применили стрелковое оружие возле Счастья.
За минувшие сутки боевики 13 раз обстреливали позиции Вооруженных сил Украины. Ни один украинский военный в результате обстрелов не пострадал, сообщает пресс-центр штаба АТО, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
На Донецком направлении незаконные вооруженные формирования вели огонь из гранатометов в районе Камянки, из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов обстреливали Лебединское и Новотроицкое. Под огонь из стрелкового оружия попали украинские позиции у Старогнатовки, Павлополя и шахты Бутовка.
Читайте также: Ситуация в АТО: боевики трижды обстреляли позиции ВСУ
На Луганском направлении боевики из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов обстреляли укрепления ВСУ возле Троицкого и применили стрелковое оружие возле Счастья.
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