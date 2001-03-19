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Раздел: Украина  
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На Донбассе боевики совершили 13 обстрелов

На Донбассе боевики совершили 13 обстреловНа Луганском направлении противник из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов обстрелял укрепления ВСУ.

За минувшие сутки боевики 13 раз обстреливали позиции Вооруженных сил Украины. Ни один украинский военный в результате обстрелов не пострадал, сообщает пресс-центр штаба АТО, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.

На Донецком направлении незаконные вооруженные формирования вели огонь из гранатометов в районе Камянки, из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов обстреливали Лебединское и Новотроицкое. Под огонь из стрелкового оружия попали украинские позиции у Старогнатовки, Павлополя и шахты Бутовка.

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На Луганском направлении боевики из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов обстреляли укрепления ВСУ возле Троицкого и применили стрелковое оружие возле Счастья.
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 Теги: боевики, обстрелы

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Сегодня, 09:14 » Автор: Богдан Процив
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