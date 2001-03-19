Раздел: Украина
Жителям Донецка предлагают платные «туры» для поиска сети
Жителям также предлагают передать SIM-карту для получения SMS от банков, социальных служб, список входящих звонков.
Из-за отсутствия в оккупированной пророссийскими боевиками Донецкой области мобильной связи организуют платные туры по местам, где "ловит" сеть.
Об этом заявил первый заместитель председателя Национальной полиции Вячеслав Аброськин со ссылкой на местные "печатные издания" на своей странице в Facebook, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.
"Ну не могу удержаться и не поделиться новостями из печатных изданий "государства" морячка Захарченко. Действительно, эта "страна"создана больным человеком. Ключевая новость в этом информационном мусоре – из-за отсутствия мобильной связи организуются мобильные туры по местам, где есть покрытие Vodafone. Стоимость "тура" – от 200 до 250 рублей", – говорится в сообщении.
Организаторы предлагают поездку в места приема сигнала. Жителям также предлагают передать SIM-карту для получения SMS от банков, социальных служб, список входящих звонков.
Читайте также: На Донбассе боевики совершили 13 обстрелов
В статье также отметили перечень мест, где "ловит" сеть.
Из-за отсутствия в оккупированной пророссийскими боевиками Донецкой области мобильной связи организуют платные туры по местам, где "ловит" сеть.
Об этом заявил первый заместитель председателя Национальной полиции Вячеслав Аброськин со ссылкой на местные "печатные издания" на своей странице в Facebook, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.
"Ну не могу удержаться и не поделиться новостями из печатных изданий "государства" морячка Захарченко. Действительно, эта "страна"создана больным человеком. Ключевая новость в этом информационном мусоре – из-за отсутствия мобильной связи организуются мобильные туры по местам, где есть покрытие Vodafone. Стоимость "тура" – от 200 до 250 рублей", – говорится в сообщении.
Организаторы предлагают поездку в места приема сигнала. Жителям также предлагают передать SIM-карту для получения SMS от банков, социальных служб, список входящих звонков.
Читайте также: На Донбассе боевики совершили 13 обстрелов
В статье также отметили перечень мест, где "ловит" сеть.
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