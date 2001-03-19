Наблюдатели ОБСЕ на Донбассе попали под пули

Похожие новости по теме

По наблюдателям из ОБСЕ неизвестные выпустили три пули.

Наблюдатели насчитали не менее 100 выстрелов.

По оценке СММ, произведенные выстрелы были боевиков предупредительными и не были направлены на патруль миссии.