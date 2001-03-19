» » Наблюдатели ОБСЕ на Донбассе попали под пули
Раздел: Украина  
0

Наблюдатели ОБСЕ на Донбассе попали под пули

Наблюдатели ОБСЕ на Донбассе попали под пулиПатрульные ОБСЕ слышали звуки попадания, по их оценке, двух пуль, которые срикошетили в 5-10 метрах к северу от их позиции.

Группа наблюдателей специальной мониторинговой миссии ОБСЕ попала под обстрел на Донбассе. Инцидент произошел в районе населенного пункта Пикузы (бывшее Коминтерно), сообщает официальный сайт миссии ОБСЕ, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на korrespondent.net.

"Находясь в н. п. Пикузы, в 23 км к северо-востоку от Мариуполя, наблюдатели слышали шестиминутной эпизод многочисленных перекрестных выстрелов из стрелкового оружия в 300–500 метрах к юго-западу и западу, которые, по их оценке, производились из не менее чем 10 автоматов (неустановленного типа)", - говорится в ежедневном отчете СММ ОБСЕ за 23 марта.

Читайте также: На Донбассе боевики совершили 13 обстрелов

В течение указанного периода патрульные ОБСЕ слышали звуки попадания, по оценке, двух пуль, которые срикошетили в 5-10 метрах к северу от их позиции. Наблюдатели покинули этот район немедленно.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: Донбасс, ОБСЕ, обстрел

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 13:04 » Автор: Богдан Процив
     116
     0

Похожие новости по теме

На Донбассе боевики открыли огонь по беспилотнику ОБСЕ На Донбассе боевики открыли огонь по беспилотнику ОБСЕ

Боевики сбили беспилотник международных наблюдателей.

По патрулю ОБСЕ открыли стрельбу на Донбассе По патрулю ОБСЕ открыли стрельбу на Донбассе

По наблюдателям из ОБСЕ неизвестные выпустили три пули.

Боевики «ЛНР» пытались сбить беспилотник ОБСЕ Боевики «ЛНР» пытались сбить беспилотник ОБСЕ

Наблюдатели насчитали не менее 100 выстрелов.

Боевики «ДНР» обстреляли из автоматов наблюдателей ОБСЕ Боевики «ДНР» обстреляли из автоматов наблюдателей ОБСЕ

Наблюдатели не пострадали.

ОБСЕ нашла замаскированный танк «ДНР» ОБСЕ нашла замаскированный танк «ДНР»

По оценке СММ, произведенные выстрелы были боевиков предупредительными и не были направлены на патруль миссии.


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите текст с изображения: *


наверх