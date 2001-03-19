Раздел: Украина
Наблюдатели ОБСЕ на Донбассе попали под пули
Патрульные ОБСЕ слышали звуки попадания, по их оценке, двух пуль, которые срикошетили в 5-10 метрах к северу от их позиции.
Группа наблюдателей специальной мониторинговой миссии ОБСЕ попала под обстрел на Донбассе. Инцидент произошел в районе населенного пункта Пикузы (бывшее Коминтерно), сообщает официальный сайт миссии ОБСЕ, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на korrespondent.net.
"Находясь в н. п. Пикузы, в 23 км к северо-востоку от Мариуполя, наблюдатели слышали шестиминутной эпизод многочисленных перекрестных выстрелов из стрелкового оружия в 300–500 метрах к юго-западу и западу, которые, по их оценке, производились из не менее чем 10 автоматов (неустановленного типа)", - говорится в ежедневном отчете СММ ОБСЕ за 23 марта.
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В течение указанного периода патрульные ОБСЕ слышали звуки попадания, по оценке, двух пуль, которые срикошетили в 5-10 метрах к северу от их позиции. Наблюдатели покинули этот район немедленно.
Группа наблюдателей специальной мониторинговой миссии ОБСЕ попала под обстрел на Донбассе. Инцидент произошел в районе населенного пункта Пикузы (бывшее Коминтерно), сообщает официальный сайт миссии ОБСЕ, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на korrespondent.net.
"Находясь в н. п. Пикузы, в 23 км к северо-востоку от Мариуполя, наблюдатели слышали шестиминутной эпизод многочисленных перекрестных выстрелов из стрелкового оружия в 300–500 метрах к юго-западу и западу, которые, по их оценке, производились из не менее чем 10 автоматов (неустановленного типа)", - говорится в ежедневном отчете СММ ОБСЕ за 23 марта.
Читайте также: На Донбассе боевики совершили 13 обстрелов
В течение указанного периода патрульные ОБСЕ слышали звуки попадания, по оценке, двух пуль, которые срикошетили в 5-10 метрах к северу от их позиции. Наблюдатели покинули этот район немедленно.
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