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Раздел: Украина  
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Украина требует освободить арестованного в Крыму Мемедеминова

Украина требует освободить арестованного в Крыму МемедеминоваУголовное дело на крымскотатарского активиста завели за то, что он в 2014 году как блогер публиковал видео и выставлял их в YouTube.

Украина требует освобождения арестованного в оккупированном Крыму крымскотатарского активиста Наримана Мемедеминова, заявила пресс-секретарь МИД Марьяна Беца в Twitter, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.

"После незаконных выборов оккупант усиливает давление на крымских татар. Требуем освобождения активиста Мемедеминова", - отметила она.

Подконтрольный Кремлю Киевский райсуд Симферополя 23 марта арестовал крымскотатарского активиста Наримана Мемедеминова до 16 мая.

22 марта в доме Мемедеминова российские силовики и правоохранители провели обыск. После обысков его увезли на допрос в управление ФСБ России в Симферополе.

Как сообщила жена активиста, уголовное дело (часть 2 статьи 205 УК России) на него завели за то, что он в 2014 году как блогер публиковал видео и выставлял их в YouTube.

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С требованием освободить Мемедеминова уже выступили Национальный союз журналистов Украины, Медийная инициатива за права человека, КримSOS, адвокат Николай Полозов, журналисты и крымскотатарские активисты.
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 Теги: Крым, активист

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Сегодня, 14:34 » Автор: Богдан Процив
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