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Раздел: Украина  
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Москаль сделал резкое заявление о Савченко

Москаль сделал резкое заявление о СавченкоСавченко никогда не была летчицей, а только штурманом, заявил губернатор Закарпатья.

Лишенная неприкосновенности внефракционный нардеп Надежда Савченко никогда не была летчицей, а только штурманом.

Как передает интернет-издание Хроника.инфо, об этом заявил губернатор Закарпатья Геннадий Москаль в интервью УП.

"Какая она летчица? Как вы могли перепутать стюардессу с летчицей. Летчица, летчица, летчица ... Штурман и летчица имеют столько же "общего", как и стюардесса и летчик. Но никто не хотел этого слышать. Где? На каком самолете она летала? Покажите мне! Ведь она и училась только на штурмана", – заявил Москаль.

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Напомним, 23 марта Надежду Савченко арестовали на два месяца. Такое решение принял Шевченковский районный суд города Киева. Ее подозревают в сговоре с террористической организацией "ДНР" и подготовке масштабного теракта в центре Киева и госпереворота.
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 Теги: Москаль, Савченко

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Сегодня, 17:39 » Автор: Богдан Процив
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