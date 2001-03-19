Новый план Кремля: враг хочет заставить Киев вести переговоры с фейковыми республиками

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ОБСЕ в это время будет искать своих пропавших людей.

Славянские ополченцы не доверяют новым властям, США и ЕС. Командующий так называемой самообороны Славянска Игорь Стрелков дал интервью российскому изданию "Комсомольская правда", сообщает УНН. В нем он рассказал о задержании представителей миссии ОБСЕ, переговоры об освобождении которых, по его словам, он будет вести только с