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Раздел: Украина  
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Новый план Кремля: враг хочет заставить Киев вести переговоры с фейковыми республиками

Новый план Кремля: враг хочет заставить Киев вести переговоры с фейковыми республикамиПереговоры могут длиться годами и срываться.

Путину необходимо любой ценой заставить Киев и международные структуры идти на прямые переговоры о формах урегулирования конфликта с руководством фейковых «народных республик».

Об этом рассказал российский правозащитник и политолог Евгений Ихлов, пишет Хроника.инфо со ссылкой на facenews.ua.

По его словам, в первую очередь этим признается их субъектность, они перестают быть операцией прикрытия российской интервенции.

Во-вторых, когда 13 ноября 2003 г. судья Лондонского магистратского суда Тимоти Уоркмэн отказал Генпрокуратуре РФ в экстрадиции обвиняемого в терроризме вице-премьера и министра культуры Чеченской республики Ахмеда Закаева, то главным доводом в поддержку отказа было официальное участие Закаева от имени руководства самопровозглашенной Ичкерии в мирных переговорах с российскими представителями, в т.ч. в 18 ноября 2001 года в Москве, в международной зоне «Шереметьево».

А раз он вел переговоры с властями РФ о мире, то он не террорист, а сторона «внутреннего вооруженного конфликта», а, следовательно, политический оппонент Москвы.

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В момент начала переговоров ООН и ОБСЕ с делегациями «ДНР-ЛНР», они из агентуры оккупантов превращаются в вооруженную оппозицию.
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 Теги: Кремль, Киев, переговоры

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Сегодня, 19:00 » Автор: Едгар Букмирза
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