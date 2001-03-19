Раздел: Украина
Новый план Кремля: враг хочет заставить Киев вести переговоры с фейковыми республиками
Переговоры могут длиться годами и срываться.
Путину необходимо любой ценой заставить Киев и международные структуры идти на прямые переговоры о формах урегулирования конфликта с руководством фейковых «народных республик».
Об этом рассказал российский правозащитник и политолог Евгений Ихлов, пишет Хроника.инфо со ссылкой на facenews.ua.
По его словам, в первую очередь этим признается их субъектность, они перестают быть операцией прикрытия российской интервенции.
Во-вторых, когда 13 ноября 2003 г. судья Лондонского магистратского суда Тимоти Уоркмэн отказал Генпрокуратуре РФ в экстрадиции обвиняемого в терроризме вице-премьера и министра культуры Чеченской республики Ахмеда Закаева, то главным доводом в поддержку отказа было официальное участие Закаева от имени руководства самопровозглашенной Ичкерии в мирных переговорах с российскими представителями, в т.ч. в 18 ноября 2001 года в Москве, в международной зоне «Шереметьево».
А раз он вел переговоры с властями РФ о мире, то он не террорист, а сторона «внутреннего вооруженного конфликта», а, следовательно, политический оппонент Москвы.
Читайте также: Вот Савченко и пригодилась Кремлю
В момент начала переговоров ООН и ОБСЕ с делегациями «ДНР-ЛНР», они из агентуры оккупантов превращаются в вооруженную оппозицию.
Путину необходимо любой ценой заставить Киев и международные структуры идти на прямые переговоры о формах урегулирования конфликта с руководством фейковых «народных республик».
Об этом рассказал российский правозащитник и политолог Евгений Ихлов, пишет Хроника.инфо со ссылкой на facenews.ua.
По его словам, в первую очередь этим признается их субъектность, они перестают быть операцией прикрытия российской интервенции.
Во-вторых, когда 13 ноября 2003 г. судья Лондонского магистратского суда Тимоти Уоркмэн отказал Генпрокуратуре РФ в экстрадиции обвиняемого в терроризме вице-премьера и министра культуры Чеченской республики Ахмеда Закаева, то главным доводом в поддержку отказа было официальное участие Закаева от имени руководства самопровозглашенной Ичкерии в мирных переговорах с российскими представителями, в т.ч. в 18 ноября 2001 года в Москве, в международной зоне «Шереметьево».
А раз он вел переговоры с властями РФ о мире, то он не террорист, а сторона «внутреннего вооруженного конфликта», а, следовательно, политический оппонент Москвы.
Читайте также: Вот Савченко и пригодилась Кремлю
В момент начала переговоров ООН и ОБСЕ с делегациями «ДНР-ЛНР», они из агентуры оккупантов превращаются в вооруженную оппозицию.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
357
0
Оставьте свой комментарий