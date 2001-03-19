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Раздел: Украина  
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Скандальный нардеп заявил о желании возглавить МВД

Скандальный нардеп заявил о желании возглавить МВДПарасюк заявил, что "сделал бы там много чего".

Одиозный внефракционный народный депутат Владимир Парасюк заявил, что хочет возглавить Министерство внутренних дел Украины.

Об этом он сказал в эфире программы "Гордон", пишет Хроника.инфо со ссылкой на 112.ua.

"В будущем – это моя мечта", - уточнил он.

Отвечая на вопрос относительно своих действий на посту министра, Парасюк заявил, что "сделал бы там много чего". "В первую очередь подошел бы более радикально и более критично к кадровому вопросу", - пояснил депутат.

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Отметим, Владимир Парасюк в Украине известен радикальными действиями в отношении политиков и чиновников - в частности, физическим воздействием на них.
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 Теги: Парасюк, МВД

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Сегодня, 22:44 » Автор: Едгар Букмирза
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