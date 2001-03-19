Скандальный нардеп заявил о желании возглавить МВД

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Глава ГУ Нацполиции в Донецкой области заявил, что народный депутат Владимир Парасюк зашел в палатку и нанес "сценический грим".

Сотник Владимир Парасюк заявил о том, что журналисты телеканала необъективно освещают события в Украине. Три сотни с Майдана заблокировали здание телеканала "Интер". Об этом сообщил сотник Владимир Парасюк, который участвует в этом протесте.