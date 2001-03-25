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Раздел: Украина  
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СБУ расследует причастность Портнова к аннексии Крыма

СБУ расследует причастность Портнова к аннексии КрымаСБУ начала производство против Портнова по статье "госизмена".

Служба безопасности Украины начала уголовное производство в отношении бывшего первого заместителя главы Администрации президента Андрея Портнова за государственную измену. Об этом в понедельник, 26 марта, сообщил народный депутат от Народного фронта Андрей Левус в своем Facebook, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.

По словам парламентария, СБУ завела дело на Портнова в ответ на заявление в правоохранительные органы о возможной причастности экс-чиновника к аннексии Крыма.

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"Так, следственный отдел Главного управления СБУ в АР Крым уже ведет досудебное расследование по делу о "государственной измене", а соответствующие сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований", - рассказал нардеп.
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 Теги: Портнов, Крым, СБУ

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Сегодня, 14:27 » Автор: Богдан Процив
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