Раздел: Украина
СБУ расследует причастность Портнова к аннексии Крыма
СБУ начала производство против Портнова по статье "госизмена".
Служба безопасности Украины начала уголовное производство в отношении бывшего первого заместителя главы Администрации президента Андрея Портнова за государственную измену. Об этом в понедельник, 26 марта, сообщил народный депутат от Народного фронта Андрей Левус в своем Facebook, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
По словам парламентария, СБУ завела дело на Портнова в ответ на заявление в правоохранительные органы о возможной причастности экс-чиновника к аннексии Крыма.
Читайте также: Порошенко рассказал, сколько нацгвардейцев погибло на Донбассе
"Так, следственный отдел Главного управления СБУ в АР Крым уже ведет досудебное расследование по делу о "государственной измене", а соответствующие сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований", - рассказал нардеп.
Служба безопасности Украины начала уголовное производство в отношении бывшего первого заместителя главы Администрации президента Андрея Портнова за государственную измену. Об этом в понедельник, 26 марта, сообщил народный депутат от Народного фронта Андрей Левус в своем Facebook, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
По словам парламентария, СБУ завела дело на Портнова в ответ на заявление в правоохранительные органы о возможной причастности экс-чиновника к аннексии Крыма.
Читайте также: Порошенко рассказал, сколько нацгвардейцев погибло на Донбассе
"Так, следственный отдел Главного управления СБУ в АР Крым уже ведет досудебное расследование по делу о "государственной измене", а соответствующие сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований", - рассказал нардеп.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
105
0
Оставьте свой комментарий