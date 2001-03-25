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Раздел: Украина  
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"Агенты ФСБ": в МИД рассказали о секретной службе российских дипломатов

"Агенты ФСБ": в МИД рассказали о секретной службе российских дипломатовВ ближайшее время состоится выдворение дипломатов с территории Украины.

13 российских дипломатов, которых выдворяют из Украины, являются представителями спецслужб РФ.

Об этом в эфире телеканала "112 Украина" сообщила пресс-секретарь Министерства иностранных дел Марьяна Беца, пишет Хроника.инфо со ссылкой на pravda.com.ua.

"Мы приняли сегодня вместе с компетентными органами решение о выдворении с украинской территории 13 российских дипломатов из тех немногих, кто остался… Мы получили доказательства - все 13 являются представителями российских спецслужб.", - рассказала она.

По словам Бецы, в понедельник МИД вручит соответствующие ноты временному поверенному РФ в Украине и объявит дипломатов персонами нон грата.

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Как сообщалось, Украина решила выдворить 13 российских дипломатов в ответ на отравление экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля в Великобритании.
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 Теги: ФСБ, дипломат, Россия

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Сегодня, 19:09 » Автор: Едгар Букмирза
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