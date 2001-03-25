Раздел: Украина
"Агенты ФСБ": в МИД рассказали о секретной службе российских дипломатов
В ближайшее время состоится выдворение дипломатов с территории Украины.
13 российских дипломатов, которых выдворяют из Украины, являются представителями спецслужб РФ.
Об этом в эфире телеканала "112 Украина" сообщила пресс-секретарь Министерства иностранных дел Марьяна Беца, пишет Хроника.инфо со ссылкой на pravda.com.ua.
"Мы приняли сегодня вместе с компетентными органами решение о выдворении с украинской территории 13 российских дипломатов из тех немногих, кто остался… Мы получили доказательства - все 13 являются представителями российских спецслужб.", - рассказала она.
По словам Бецы, в понедельник МИД вручит соответствующие ноты временному поверенному РФ в Украине и объявит дипломатов персонами нон грата.
Читайте также: США и ряд стран ЕС вместе объявят о высылке российских дипломатов, - СМИ
Как сообщалось, Украина решила выдворить 13 российских дипломатов в ответ на отравление экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля в Великобритании.
13 российских дипломатов, которых выдворяют из Украины, являются представителями спецслужб РФ.
Об этом в эфире телеканала "112 Украина" сообщила пресс-секретарь Министерства иностранных дел Марьяна Беца, пишет Хроника.инфо со ссылкой на pravda.com.ua.
"Мы приняли сегодня вместе с компетентными органами решение о выдворении с украинской территории 13 российских дипломатов из тех немногих, кто остался… Мы получили доказательства - все 13 являются представителями российских спецслужб.", - рассказала она.
По словам Бецы, в понедельник МИД вручит соответствующие ноты временному поверенному РФ в Украине и объявит дипломатов персонами нон грата.
Читайте также: США и ряд стран ЕС вместе объявят о высылке российских дипломатов, - СМИ
Как сообщалось, Украина решила выдворить 13 российских дипломатов в ответ на отравление экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля в Великобритании.
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