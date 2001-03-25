Раздел: Украина
Кравчук обратился к украинцам с предложением по Донбассу
Кравчук призвал украинцев "простить" Донбас.
Первый президент Независимой Украины Леонид Кравчук выступил с обращением к народу Украины, госорганам и политическим силам с призывом поддержать закон "О прощении", который подготовило Всеукраинское движение "Сила права" Андрея Сенченко.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на glavnoe.ua.
Так, в своем обращении, которое оказалось в распоряжении "Обозревателя", Кравчук подчеркнул необходимость достижения общественного консенсуса в противодействии гибридной агрессии Кремля.
"Мы должны руководствоваться тем, что процесс воссоединения Украины состоится обязательно и в конце сольются в единое целое разные люди. Им предстоит совместно строить и восстанавливать независимую Украину, стирать психологические различия между собой. Значит, необходимо создать правовую базу для такой работы, принять соответствующие законы. Одним из таких законов мог бы быть закон "О прощении", предложенный Всеукраинским общественным движением "Сила права", - уверен первый президент.
Кравчук отмечает, что формула эффективного послевоенного урегулирования не может быть навязана нам извне или продиктована обществу чиновниками и политиками, может быть определена только в процессе открытой дискуссии, в результате которой украинское общество определится, кого наказывать, а кого прощать.
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"Такое широкое общественное обсуждение этой инициативы поможет Верховной Раде принять закон, который объединит общество и поможет избежать ошибок, которые могут расшатать наше единство в будущем", - добавил он.
Первый президент Независимой Украины Леонид Кравчук выступил с обращением к народу Украины, госорганам и политическим силам с призывом поддержать закон "О прощении", который подготовило Всеукраинское движение "Сила права" Андрея Сенченко.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на glavnoe.ua.
Так, в своем обращении, которое оказалось в распоряжении "Обозревателя", Кравчук подчеркнул необходимость достижения общественного консенсуса в противодействии гибридной агрессии Кремля.
"Мы должны руководствоваться тем, что процесс воссоединения Украины состоится обязательно и в конце сольются в единое целое разные люди. Им предстоит совместно строить и восстанавливать независимую Украину, стирать психологические различия между собой. Значит, необходимо создать правовую базу для такой работы, принять соответствующие законы. Одним из таких законов мог бы быть закон "О прощении", предложенный Всеукраинским общественным движением "Сила права", - уверен первый президент.
Кравчук отмечает, что формула эффективного послевоенного урегулирования не может быть навязана нам извне или продиктована обществу чиновниками и политиками, может быть определена только в процессе открытой дискуссии, в результате которой украинское общество определится, кого наказывать, а кого прощать.
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"Такое широкое общественное обсуждение этой инициативы поможет Верховной Раде принять закон, который объединит общество и поможет избежать ошибок, которые могут расшатать наше единство в будущем", - добавил он.
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