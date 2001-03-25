» » Кравчук обратился к украинцам с предложением по Донбассу
Раздел: Украина  
0

Кравчук обратился к украинцам с предложением по Донбассу

Кравчук обратился к украинцам с предложением по ДонбассуКравчук призвал украинцев "простить" Донбас.

Первый президент Независимой Украины Леонид Кравчук выступил с обращением к народу Украины, госорганам и политическим силам с призывом поддержать закон "О прощении", который подготовило Всеукраинское движение "Сила права" Андрея Сенченко.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на glavnoe.ua.

Так, в своем обращении, которое оказалось в распоряжении "Обозревателя", Кравчук подчеркнул необходимость достижения общественного консенсуса в противодействии гибридной агрессии Кремля.

"Мы должны руководствоваться тем, что процесс воссоединения Украины состоится обязательно и в конце сольются в единое целое разные люди. Им предстоит совместно строить и восстанавливать независимую Украину, стирать психологические различия между собой. Значит, необходимо создать правовую базу для такой работы, принять соответствующие законы. Одним из таких законов мог бы быть закон "О прощении", предложенный Всеукраинским общественным движением "Сила права", - уверен первый президент.

Кравчук отмечает, что формула эффективного послевоенного урегулирования не может быть навязана нам извне или продиктована обществу чиновниками и политиками, может быть определена только в процессе открытой дискуссии, в результате которой украинское общество определится, кого наказывать, а кого прощать.

Читайте также: Саакашвили из изолятора обратился с призывом к украинцам

"Такое широкое общественное обсуждение этой инициативы поможет Верховной Раде принять закон, который объединит общество и поможет избежать ошибок, которые могут расшатать наше единство в будущем", - добавил он.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: Кравчук, Донбасс

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 21:10 » Автор: Едгар Букмирза
     787
     0

Похожие новости по теме

Порошенко одобрил закон о системе иновещания Украины Порошенко одобрил закон о системе иновещания Украины

Глава Мининформполитики заверил президента, что через два месяца будет завершена реформа иновещания в Украине.

Президент подписал закон, гарантирующий соцзащиту военным пенсионерам Президент подписал закон, гарантирующий соцзащиту военным пенсионерам

Петр Порошенко подписал закон, который защищает права пенсионеров-военнослужащих на перерасчет их пенсий.

По словам Кравчука, Россия хотела забрать Крым еще при Ельцине По словам Кравчука, Россия хотела забрать Крым еще при Ельцине

Тогда граждане Украины не поддержали эту идею.

Порошенко обратился к народу перед выборами и призвал голосовать по совести Порошенко обратился к народу перед выборами и призвал голосовать по совести

Он напомнил, что голосование за деньги отныне является преступлением.

В Славянск прекращена поставка питьевой воды В Славянск прекращена поставка питьевой воды

В городе прекращено централизованное водоснабжение.


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите текст с изображения: *


наверх