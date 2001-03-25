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Раздел: Украина  
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В штабе АТО сообщили об обострении ситуации на Донбассе

В штабе АТО сообщили об обострении ситуации на ДонбассеПо украинским позициям было выпущено более 40 снарядов и мин.

В зоне АТО на линии разграничения сторон наблюдается обострения ситуации.

Как сообщает пресс-центр АТО, за трое суток боевики более 100 раз нарушили режим прекращения огня, применяя при этом запрещенное вооружение, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на nv.ua.

По украинским позициям было выпущено более 40 снарядов и мин, также фиксируются случаи работы вражеских снайперов.

В полночь 26 марта террористы открыли провокационный огонь вблизи населенного пункта Станица Луганская, чтобы в очередной раз сорвать разведения сил и средств.

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В штабе отметили, что подразделения сил АТО придерживаются Минских договоренностей и не реагируют на провокации со стороны боевиков.
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 Теги: АТО, обострение

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Сегодня, 14:47 » Автор: Богдан Процив
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