В штабе АТО сообщили об обострении ситуации на Донбассе

По украинским позициям было выпущено более 40 снарядов и мин.



В зоне АТО на линии разграничения сторон наблюдается обострения ситуации.



Как сообщает пресс-центр АТО, за трое суток боевики более 100 раз нарушили режим прекращения огня, применяя при этом запрещенное вооружение, передает интернет-издание



По украинским позициям было выпущено более 40 снарядов и мин, также фиксируются случаи работы вражеских снайперов.



В полночь 26 марта террористы открыли провокационный огонь вблизи населенного пункта Станица Луганская, чтобы в очередной раз сорвать разведения сил и средств.



Читайте также: Боевики «ДНР» запретили наблюдателям ОБСЕ приближаться к их блокпостам



В штабе отметили, что подразделения сил АТО придерживаются Минских договоренностей и не реагируют на провокации со стороны боевиков. Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter В зоне АТО на линии разграничения сторон наблюдается обострения ситуации.Как сообщает пресс-центр АТО, за трое суток боевики более 100 раз нарушили режим прекращения огня, применяя при этом запрещенное вооружение, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на nv.ua По украинским позициям было выпущено более 40 снарядов и мин, также фиксируются случаи работы вражеских снайперов.В полночь 26 марта террористы открыли провокационный огонь вблизи населенного пункта Станица Луганская, чтобы в очередной раз сорвать разведения сил и средств.В штабе отметили, что подразделения сил АТО придерживаются Минских договоренностей и не реагируют на провокации со стороны боевиков.



