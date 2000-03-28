Раздел: Украина
Волкер планирует посетить Донбасс: названы детали
Курт Волкер хочет посетить восточную часть страны.
Спецпредставитель США по Украине Курт Волкер планирует посетить Донбасс уже в апреле-мае.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на censor.net.ua.
Специальный представитель США по Украине Курт Волкер планирует посетить Украину, в частности, Донбасс в конце апреля – начале мая.
"Я хочу посетить восточную часть страны, чтобы посмотреть зону конфликта с украинской стороны. Хочу встретиться с украинскими коллегами в Киеве, но до этого очень хотелось бы услышать ответ от России и понять о чем мы можем говорить", – сказал он в интервью "Голосу Америки" во вторник.
Согласно данным журналистов такой визит может состояться в конце апреля – начале мая.
По словам К.Волкера важно уделять данному конфликту внимание, поскольку на Донбассе происходить горячая стадия военных действий.
Читайте также: Волкер планирует посетить Украину
"Последние несколько недель было немного лучше, но сейчас снова напряжение увеличивается", – пояснил спецпредставитель.
Спецпредставитель США по Украине Курт Волкер планирует посетить Донбасс уже в апреле-мае.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на censor.net.ua.
Специальный представитель США по Украине Курт Волкер планирует посетить Украину, в частности, Донбасс в конце апреля – начале мая.
"Я хочу посетить восточную часть страны, чтобы посмотреть зону конфликта с украинской стороны. Хочу встретиться с украинскими коллегами в Киеве, но до этого очень хотелось бы услышать ответ от России и понять о чем мы можем говорить", – сказал он в интервью "Голосу Америки" во вторник.
Согласно данным журналистов такой визит может состояться в конце апреля – начале мая.
По словам К.Волкера важно уделять данному конфликту внимание, поскольку на Донбассе происходить горячая стадия военных действий.
Читайте также: Волкер планирует посетить Украину
"Последние несколько недель было немного лучше, но сейчас снова напряжение увеличивается", – пояснил спецпредставитель.
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