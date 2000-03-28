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Раздел: Украина  
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Волкер планирует посетить Донбасс: названы детали

Волкер планирует посетить Донбасс: названы деталиКурт Волкер хочет посетить восточную часть страны.

Спецпредставитель США по Украине Курт Волкер планирует посетить Донбасс уже в апреле-мае.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на censor.net.ua.

Специальный представитель США по Украине Курт Волкер планирует посетить Украину, в частности, Донбасс в конце апреля – начале мая.

"Я хочу посетить восточную часть страны, чтобы посмотреть зону конфликта с украинской стороны. Хочу встретиться с украинскими коллегами в Киеве, но до этого очень хотелось бы услышать ответ от России и понять о чем мы можем говорить", – сказал он в интервью "Голосу Америки" во вторник.

Согласно данным журналистов такой визит может состояться в конце апреля – начале мая.

По словам К.Волкера важно уделять данному конфликту внимание, поскольку на Донбассе происходить горячая стадия военных действий.

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"Последние несколько недель было немного лучше, но сейчас снова напряжение увеличивается", – пояснил спецпредставитель.
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 Теги: Курт Волкер, Донбасс

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Вчера, 23:00 » Автор: Едгар Букмирза
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