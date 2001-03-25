ОБСЕ рассказала, где можно открыть пункты пропуска в Донбассе

ОБСЕ предлагает открыть дополнительный пункт пропуска в Луганской области в одном из районов Попасной-Первомайска, Золотого.



Заместитель главы специальной мониторинговой миссии ОБСЕ Александр Хуг назвал районы, где можно дополнительно открыть первый автомобильный контрольно-пропускной пункт въезда-выезда в Луганской области. Об этом он сказал вчера на пресс-конференции во временно оккупированном Луганске, передает интернет-издание



"Мы уже давно отстаиваем идею открытия дополнительных пунктов пропуска въезда-выезда, например, в районе Попасной -Первомайска, Золотого, мост в Счастье. Все эти проекты мы считаем возможными и реализуемыми, даже с минимальной необходимостью подготовительных работ", - сказал Хуг.



По словам первого заместителя главы миссии ОБСЕ, у него "нет никаких объяснений причины, почему не открываются дополнительные пункты пропуска".



"Я хотел повторить, поскольку это очень важный момент, те пункты пропуска, где возможно открыть дополнительно КПВВ, - это район Попасная - Первомайск, сегодня (вчера, - ред.) утром я проезжал в этом районе для, чтобы добраться в Луганск. Золотое, там нет каких-либо технических преград для того, чтобы открыть этот КПВВ. Мы используем этот коридор на регулярной основе, когда проезжаем на своих автомобилях. Также мост в Счастье, там действительно есть необходимость проведения работ по разминированию, но больше никаких технических преград для открытия этого КПВВ нет", - добавил Хуг.



Он считает, что сейчас существует возможность или шанс, который не нужно упускать для того, чтобы помочь людям вернуться к их нормальной жизни. "Мы должны призвать все стороны, чтобы они открыли как минимум один дополнительный контрольный пункт въезда-выезда", - отметил Хуг.



Руководитель луганской мониторинговой команды ОБСЕ Юкка Туононен уточнил, что ежедневно мост в Станице Луганской пересекают от пяти, а иногда до 11 тысяч мирных жителей. "Они стоят в очередях по обе стороны. Люди стоят в очередях в так называемой серой зоне. К сожалению, что мы можем сделать - это всем дать знать об этой проблеме с помощью наших отчетов", - объяснил он.



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В Луганской области по состоянию на сегодня есть только один пешеходный КПВВ через мост в Станице Луганской. Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Заместитель главы специальной мониторинговой миссии ОБСЕ Александр Хуг назвал районы, где можно дополнительно открыть первый автомобильный контрольно-пропускной пункт въезда-выезда в Луганской области. Об этом он сказал вчера на пресс-конференции во временно оккупированном Луганске, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на liga.net "Мы уже давно отстаиваем идею открытия дополнительных пунктов пропуска въезда-выезда, например, в районе Попасной -Первомайска, Золотого, мост в Счастье. Все эти проекты мы считаем возможными и реализуемыми, даже с минимальной необходимостью подготовительных работ", - сказал Хуг.По словам первого заместителя главы миссии ОБСЕ, у него "нет никаких объяснений причины, почему не открываются дополнительные пункты пропуска"."Я хотел повторить, поскольку это очень важный момент, те пункты пропуска, где возможно открыть дополнительно КПВВ, - это район Попасная - Первомайск, сегодня (вчера, - ред.) утром я проезжал в этом районе для, чтобы добраться в Луганск. Золотое, там нет каких-либо технических преград для того, чтобы открыть этот КПВВ. Мы используем этот коридор на регулярной основе, когда проезжаем на своих автомобилях. Также мост в Счастье, там действительно есть необходимость проведения работ по разминированию, но больше никаких технических преград для открытия этого КПВВ нет", - добавил Хуг.Он считает, что сейчас существует возможность или шанс, который не нужно упускать для того, чтобы помочь людям вернуться к их нормальной жизни. "Мы должны призвать все стороны, чтобы они открыли как минимум один дополнительный контрольный пункт въезда-выезда", - отметил Хуг.Руководитель луганской мониторинговой команды ОБСЕ Юкка Туононен уточнил, что ежедневно мост в Станице Луганской пересекают от пяти, а иногда до 11 тысяч мирных жителей. "Они стоят в очередях по обе стороны. Люди стоят в очередях в так называемой серой зоне. К сожалению, что мы можем сделать - это всем дать знать об этой проблеме с помощью наших отчетов", - объяснил он.В Луганской области по состоянию на сегодня есть только один пешеходный КПВВ через мост в Станице Луганской.