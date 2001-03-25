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Раздел: Украина  
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Порошенко рассказал, сколько детей погибло в зоне АТО

Порошенко рассказал, сколько детей погибло в зоне АТООн также выразил соболезнование семьям погибших в Кемерово.

Начиная с 2014 года в результате агрессии России на востоке Украины погибли 242 ребенка. Об этом заявил Президент Петр Порошенко во время Всеукраинской акции Дети объединяют Украину, трансляция которой велась на странице главы государства в Facebook, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на korrespondent.net.

"242 ребенка были убиты российскими агрессорами начиная с 2014 года", - заявил Порошенко.

Помимо этого, по словам главы государства, большое количество детей погибли в Сирии, где Россия проводит военную операцию.

Президент также вспомнил о трагедии, которая случилась 25 марта в Кемерово, где в результате пожара в торгово-развлекательном центре, по официальным данным, погибли 64 человека, в том числе много детей.

"Я хочу выразить самые искренние слова соболезнования родным, близким. Это очень несправедливо, когда дети уходят из жизни", - подчеркнул Порошенко.

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По его словам, абсолютно неприемлемо, когда дети с малых лет слышат звуки снарядов из Градов, научились различать виды оружия и как от него прятаться.
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 Теги: Порошенко, дети

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Сегодня, 13:51 » Автор: Богдан Процив
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