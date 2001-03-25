Раздел: Украина
Гройсман поручил проверить все ТРЦ, школы и кинотеатры
Отчет о результатах проверки ожидается через месяц.
Министерство внутренних дел Украины, Госслужба по чрезвычайным ситуациям совместно с другими органами власти проведут масштабную проверку безопасности школ, детсадов и других мест массового пребывания людей. Соответствующее поручение дал премьер-министр Владимир Гройсман на заседании Кабмина в среду, 28 марта, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
Он отметил, что некоторые собственники развлекательных и торговых центров в целях экономии пренебрегают требованиями пожарной безопасности.
"Должна быть жесткая система контроля, не тогда, когда случилось, расследовать, а сделать все, чтобы не случилось трагедий, особенно в местах массового пребывания людей", - подчеркнул Гройсман.
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Открывая заседание правительства, Гройсман также выразил соболезнования родственникам погибших в результате пожара в торгово-развлекательном центре в российском Кемерово.
Министерство внутренних дел Украины, Госслужба по чрезвычайным ситуациям совместно с другими органами власти проведут масштабную проверку безопасности школ, детсадов и других мест массового пребывания людей. Соответствующее поручение дал премьер-министр Владимир Гройсман на заседании Кабмина в среду, 28 марта, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
Он отметил, что некоторые собственники развлекательных и торговых центров в целях экономии пренебрегают требованиями пожарной безопасности.
"Должна быть жесткая система контроля, не тогда, когда случилось, расследовать, а сделать все, чтобы не случилось трагедий, особенно в местах массового пребывания людей", - подчеркнул Гройсман.
Читайте также: Порошенко рассказал, сколько детей погибло в зоне АТО
Открывая заседание правительства, Гройсман также выразил соболезнования родственникам погибших в результате пожара в торгово-развлекательном центре в российском Кемерово.
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