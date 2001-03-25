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Раздел: Украина  
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Гройсман поручил проверить все ТРЦ, школы и кинотеатры

Гройсман поручил проверить все ТРЦ, школы и кинотеатрыОтчет о результатах проверки ожидается через месяц.



Министерство внутренних дел Украины, Госслужба по чрезвычайным ситуациям совместно с другими органами власти проведут масштабную проверку безопасности школ, детсадов и других мест массового пребывания людей. Соответствующее поручение дал премьер-министр Владимир Гройсман на заседании Кабмина в среду, 28 марта, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.

Он отметил, что некоторые собственники развлекательных и торговых центров в целях экономии пренебрегают требованиями пожарной безопасности.

"Должна быть жесткая система контроля, не тогда, когда случилось, расследовать, а сделать все, чтобы не случилось трагедий, особенно в местах массового пребывания людей", - подчеркнул Гройсман.

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Открывая заседание правительства, Гройсман также выразил соболезнования родственникам погибших в результате пожара в торгово-развлекательном центре в российском Кемерово.
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 Теги: Гройсман, проверка

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Сегодня, 15:27 » Автор: Богдан Процив
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