Раздел: Украина
Порошенко призвал Раду отменить е-декларирование для антикоррупционеров
Соответствующий законопроект подан Порошенко летом 2017 года.
Президент Украины Петр Порошенко настаивает на отмене Верховной Радой обязательного электронного декларирования для представителей общественных организаций.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на zn.ua.
"Петр Порошенко настаивает, что Верховная Рада и все ее фракции без исключения, наконец-то, должны услышать аргументацию гражданского общества, наших партнеров, главы государства и принять ответственное решение об отмене электронного декларирования", - сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в пресс-службе администрации президента.
Читайте также: Порошенко торопит Раду с антикоррупционным судом
"Глава государства еще раз подчеркивает, что внедрение электронного декларирования для активистов, одобренное в прошлом году, было ошибкой. Она не безвозвратная, ее можно исправить и следует это сделать", - добавили в пресс-службе.
Президент Украины Петр Порошенко настаивает на отмене Верховной Радой обязательного электронного декларирования для представителей общественных организаций.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на zn.ua.
"Петр Порошенко настаивает, что Верховная Рада и все ее фракции без исключения, наконец-то, должны услышать аргументацию гражданского общества, наших партнеров, главы государства и принять ответственное решение об отмене электронного декларирования", - сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в пресс-службе администрации президента.
Читайте также: Порошенко торопит Раду с антикоррупционным судом
"Глава государства еще раз подчеркивает, что внедрение электронного декларирования для активистов, одобренное в прошлом году, было ошибкой. Она не безвозвратная, ее можно исправить и следует это сделать", - добавили в пресс-службе.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
54
0
Оставьте свой комментарий