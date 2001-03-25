Раздел: Украина
Без закрытия границы никакое оружие не поможет: эксперт оценил шансы успешной кампании против России
Как считает эксперт, это единственна возможность противостоять врагу.
Осуществление Украиной военного сценария освобождения оккупированных районов Донбасса невозможно без перекрытия границы с Россией.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на Апостроф.
По его мнению, военный потенциал Украины не дотягивает не только до России в целом, а даже и до той части российских войск, которые сосредоточены на границе.
Читайте также: Экономист оценил шансы Украины в газовом конфликте с РФ
"Военный сценарий нашими силами с помощью того же американского оружия? Дело в том, что без перекрытия границы это невозможно. То есть пока наш военный потенциал не равен потенциалу не только России, а даже той группировки, которая сосредоточена на границе. Если граница открыта, то нет гарантий, что там не окажутся регулярные силы российской армии", – говорит эксперт.
Осуществление Украиной военного сценария освобождения оккупированных районов Донбасса невозможно без перекрытия границы с Россией.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на Апостроф.
По его мнению, военный потенциал Украины не дотягивает не только до России в целом, а даже и до той части российских войск, которые сосредоточены на границе.
Читайте также: Экономист оценил шансы Украины в газовом конфликте с РФ
"Военный сценарий нашими силами с помощью того же американского оружия? Дело в том, что без перекрытия границы это невозможно. То есть пока наш военный потенциал не равен потенциалу не только России, а даже той группировки, которая сосредоточена на границе. Если граница открыта, то нет гарантий, что там не окажутся регулярные силы российской армии", – говорит эксперт.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
95
0
Оставьте свой комментарий