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Раздел: Украина  
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Без закрытия границы никакое оружие не поможет: эксперт оценил шансы успешной кампании против России

Без закрытия границы никакое оружие не поможет: эксперт оценил шансы успешной кампании против России Как считает эксперт, это единственна возможность противостоять врагу.

Осуществление Украиной военного сценария освобождения оккупированных районов Донбасса невозможно без перекрытия границы с Россией.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на Апостроф.

По его мнению, военный потенциал Украины не дотягивает не только до России в целом, а даже и до той части российских войск, которые сосредоточены на границе.

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"Военный сценарий нашими силами с помощью того же американского оружия? Дело в том, что без перекрытия границы это невозможно. То есть пока наш военный потенциал не равен потенциалу не только России, а даже той группировки, которая сосредоточена на границе. Если граница открыта, то нет гарантий, что там не окажутся регулярные силы российской армии", – говорит эксперт.
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 Теги: Украина, Россия, оружие, АТО

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Сегодня, 20:47 » Автор: Едгар Букмирза
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