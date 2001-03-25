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Раздел: Украина  
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Одессит торговал оружием из зоны АТО

Одессит торговал оружием из зоны АТОМужчина скупал оружие, занимался его реставрацией и переделывал травматическое и сигнальное в боевое.

Силовики пресекли незаконный сбыт оружия и боеприпасов, вывезенных с Донбасса. Об этом сообщает пресс-центр СБУ в четверг, 29 марта, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на korrespondent.net.

По данным ведомства, житель Одессы скупал незаконно вывезенное из района проведения АТО оружие, занимался его реставрацией и переделывал травматическое и сигнальное в боевое. Клиентов он находил на тематических форумах в интернете, а среди заказчиков были, в частности, представители криминальных кругов региона.

"Оперативники спецслужбы задокументировали несколько фактов незаконной реализации оружия и задержали злоумышленника", - говорится в сообщении.

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В ходе обысков по месту жительства задержанного изъяли семь пистолетов и револьверов, три гранаты Ф-1, тротиловую и дымовую шашки, семь взрыв-пакетов, сигнальную мину, семь единиц холодного оружия и около тысячи патронов различного калибра.
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 Теги: оружие, АТО

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Сегодня, 10:39 » Автор: Богдан Процив
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