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Раздел: Украина  
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Хуг впервые встретился с главарем «ЛНР»

Хуг впервые встретился с главарем «ЛНР»Александр Хуг и Леонид Пасечник обсудили безопасность передвижения наблюдателей.

Заместитель главы специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ Александр Хуг впервые встретился с главой сепаратистов "ЛНР" Леонидом Пасечником во временно неподконтрольном Луганске. Как передает интернет-издание Хроника.инфо, об этом сообщает ЛИГА.net со ссылкой на пресс-службу миссии в четверг, 29 марта.

"Согласно мандату СММ ОБСЕ поручено содействовать налаживанию и проведению диалога. Учитывая это, Хуг впервые лично встретился с Леонидом Пасечником. Во время этой встречи Хуг поднял вопрос безопасности и свободы передвижения невооруженных гражданских наблюдателей СММ ОБСЕ", – говорится в сообщении.

Хуг также отметил, что во временно оккупированных районах Луганской области до сих пор есть случаи запрета доступа к неконтролируемым участкам границы с Россией.

"С 1 января в этих районах СММ зафиксировала 46 случаев ограничения свободы передвижения своих патрулей. Также Хуг обратил внимание на недавние нападения на беспилотные летательные аппараты СММ ОБСЕ и напомнил, что минские договоренности предусматривают применение миссией технических средств, в том числе беспилотных летательных аппаратов", – подчеркнули в пресс-службе.

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Хуг поднял вопрос гуманитарной ситуации, в частности, отметив "ужасные условия на контрольном пункте въезда-выезда в Станице Луганской", единственном КПВВ в Луганской области, он призвал к открытию других пунктов пропуска.
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 Теги: ОБСЕ, Хуг, ЛНР

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Сегодня, 11:36 » Автор: Богдан Процив
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