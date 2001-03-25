Раздел: Украина
Укроборонпром сократит численность персонала на 40%
Наблюдательный совет ГК принял решение об оптимизации внутренней структуры и кадрового состава концерна.
В государственном концерне Укроборонпром планируют сократить численность персонала на 40% – до 180 сотрудников. Решение об оптимизации внутренней структуры и кадрового состава концерна принял его наблюдательный совет, информирует пресс-служба Укроборонпрома, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
Новая структура будет построена по кластерному принципу управления производством.
"В процессе оптимизации будут сохранена необходимая функциональность, что позволит обеспечить все возложенные на концерн задачи. Средства, сэкономленные в процессе оптимизации административного звена концерна, планируется направить на внедрение опытно-конструкторских работ", – рассказали в Укроборонпроме.
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Укроборонпром объединяет более 100 предприятий в пяти основных отраслях оборонной промышленности и имеет более 10 конструкторских бюро, занимающихся разработкой вооружения и техники, проектированием и исследованиями.
В государственном концерне Укроборонпром планируют сократить численность персонала на 40% – до 180 сотрудников. Решение об оптимизации внутренней структуры и кадрового состава концерна принял его наблюдательный совет, информирует пресс-служба Укроборонпрома, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
Новая структура будет построена по кластерному принципу управления производством.
"В процессе оптимизации будут сохранена необходимая функциональность, что позволит обеспечить все возложенные на концерн задачи. Средства, сэкономленные в процессе оптимизации административного звена концерна, планируется направить на внедрение опытно-конструкторских работ", – рассказали в Укроборонпроме.
Читайте также: У Саакашвили после обыска якобы пропали личные вещи
Укроборонпром объединяет более 100 предприятий в пяти основных отраслях оборонной промышленности и имеет более 10 конструкторских бюро, занимающихся разработкой вооружения и техники, проектированием и исследованиями.
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