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Раздел: Украина  
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В НАПК объяснили, кто из активистов обязан декларировать доходы

В НАПК объяснили, кто из активистов обязан декларировать доходыСубъектом декларирования будут физические лица.

Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) утвердило разъяснение по электронному декларированию для членов общественных антикоррупционных организаций.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на censor.net.ua.

Соответствующее решение было принято на внеочередном заседании в четверг, 29 марта.

Согласно разъяснению, субъектом декларирования будут физические лица, которые одновременно соответствуют всем составляющим признакам, предусмотренным пунктом 5 статьи 3 закона "О предотвращении коррупции".

Согласно указанному пункту закона, декларации обязаны подавать лица, которые получают средства в рамках реализации в Украине программ (проектов) технической помощи в сфере предотвращения коррупции (как непосредственно, так и через третьих лиц, любым способом предусмотренным проектом).

Также обязаны подать декларацию лица, которые систематически выполняют работы, предоставляют услуги по имплементации стандартов в сфере антикоррупционной политики, если финансирование таких работ осуществляется за счет технической помощи.

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Кроме того, декларируют доходы руководители общественных объединений, которые профессионально работают в сфере предотвращения коррупции.
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 Теги: НАПК, доход, декларация

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Сегодня, 18:16 » Автор: Едгар Букмирза
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