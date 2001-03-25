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Раздел: Украина  
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Эксперт рассказал, почему Путин не уйдет с Донбасса

Эксперт рассказал, почему Путин не уйдет с ДонбассаТак, эксперт рассказал, почему надеяться на то, что санкции остановят Путина - бесполезно.

Украине не стоит полностью отказываться от идеи силового освобождения оккупированных территорий Донбасса, ведь Россия не планирует возвращать их Киеву.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.

В материале экс-главного редактора телеканала "Дождь" Михаила Зыгаря "Путин считает, что ему суждено сделать Россию снова великой", опубликованном на страницах Time, говорится, что он готов ввести на Донбасс международную временную администрацию. Но "уступок" в отношении оккупированного Крыма ждать не стоит.

По мнению военного эксперта Олега Жданова, то, что Россия заявила о готовности решить конфликт на востоке Украины – неправда.

По его словам, официальная Москва в ближайшее время не намерена менять свою тактику в отношении Донбасса. И даже если состоятся очередные переговоры по урегулированию конфликта – вряд ли стоит ожидать, что они будут эффективными, это вызывает сомнения.

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Путин не для того заходил на Донбасс, чтобы его отдать. Он сам никогда оттуда не уйдет. Путин не даст задний ход. Для него это смерти подобно,
– убежден Олег Жданов.

Кроме того, встреча Специального представителя Госдепартамента США по Украине Курта Волкера и помощника президента РФ Владислава Суркова станет только источником информационных поводов, ведь их встреча демонстрирует, что Москва планирует долго торговаться за Донбасс. И пока что никакие санкции ситуацию не изменят.
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 Теги: Путин, Донбасс, Ато

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Сегодня, 22:55 » Автор: Едгар Букмирза
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