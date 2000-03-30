» » ГПУ и НАБУ вместе: ведомства сотрудничают по делу Холодницкого
Раздел: Украина  
0

ГПУ и НАБУ вместе: ведомства сотрудничают по делу Холодницкого

ГПУ и НАБУ вместе: ведомства сотрудничают по делу ХолодницкогоВедомства сотрудничают, чтобы собирать доказательства против Назара Холодницкого.

При этом директор Агентства пообещал в ближайшее время обнародовать официальную позицию НАБУ по этому вопросу.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на zn.ua.

Директор Антикоррупционного бюро Артем Сытник признал сотрудничество его ведомства и ГПУ по делу против руководителя САП Назара Холодницкого, об этом он сказал журналистам в четверг после дискуссии в Министерстве финансов.

По словам Сытника, ранее он не отрицал наличие дела против руководителя САП.

"Если вы посмотрите на мои заявления, то я не опровергал сам факт расследования. Я опроверг те версии о мотивах и остальные, которые появились в СМИ", - сказал Сытник.

На вопрос о том, действительно ли НАБУ в этом деле сотрудничает с департаментом ГПУ под руководством Гуцуляка, так называемым департаментом "Кононенко-Грановского", Сытник напомнил, что НАБУ имеет опыт работы со многими подразделениями ГПУ.

Читайте также: Луценко рассказал, кто организовал прослушку Холодницкого

"НАБУ имеет успешный опыт работы с различными департаментами ГПУ, в том числе и с этим", - заявил Сытник.

В то же время директор НАБУ объяснил, что он ограничен в комментировании дела Холодницкого тайной следствия и государственной тайной, но пообещал, что в ближайшее время будет обнародована официальная позиция НАБУ по делу против руководителя САП.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: ГПУ, НАБУ, Холодницкий

Загрузка...
загрузка...
Вчера, 23:49 » Автор: Едгар Букмирза
     178
     0

Похожие новости по теме

У Холодницкого в кабинете обнаружили прослушку У Холодницкого в кабинете обнаружили прослушку

"Жучков" нашли в аквариуме.

НАБУ отправило следователей в Одессу НАБУ отправило следователей в Одессу

НАБУ проводит обыски и задерживает подозреваемых.

НАБУ раскрыло подробности по НАБУ раскрыло подробности по "делу рюкзаков"

Фигурантов коррупционного дела подозревают в растрате 14 млн гривен.

НАБУ установила часть фигурантов по делу НАБУ установила часть фигурантов по делу "черной бухгалтерии"

По делу "черной бухгалтерии" регионалов проводятся допросы, заявил Сытник.

НАБУ просит разрешения на прослушку телефонов украинцев НАБУ просит разрешения на прослушку телефонов украинцев

Глава НАБУ Сытник просит Раду предоставить антикоррупционному бюро право на прослушку телефонов.


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите текст с изображения: *


наверх