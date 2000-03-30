Раздел: Украина
ГПУ и НАБУ вместе: ведомства сотрудничают по делу Холодницкого
Ведомства сотрудничают, чтобы собирать доказательства против Назара Холодницкого.
При этом директор Агентства пообещал в ближайшее время обнародовать официальную позицию НАБУ по этому вопросу.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на zn.ua.
Директор Антикоррупционного бюро Артем Сытник признал сотрудничество его ведомства и ГПУ по делу против руководителя САП Назара Холодницкого, об этом он сказал журналистам в четверг после дискуссии в Министерстве финансов.
По словам Сытника, ранее он не отрицал наличие дела против руководителя САП.
"Если вы посмотрите на мои заявления, то я не опровергал сам факт расследования. Я опроверг те версии о мотивах и остальные, которые появились в СМИ", - сказал Сытник.
На вопрос о том, действительно ли НАБУ в этом деле сотрудничает с департаментом ГПУ под руководством Гуцуляка, так называемым департаментом "Кононенко-Грановского", Сытник напомнил, что НАБУ имеет опыт работы со многими подразделениями ГПУ.
Читайте также: Луценко рассказал, кто организовал прослушку Холодницкого
"НАБУ имеет успешный опыт работы с различными департаментами ГПУ, в том числе и с этим", - заявил Сытник.
В то же время директор НАБУ объяснил, что он ограничен в комментировании дела Холодницкого тайной следствия и государственной тайной, но пообещал, что в ближайшее время будет обнародована официальная позиция НАБУ по делу против руководителя САП.
При этом директор Агентства пообещал в ближайшее время обнародовать официальную позицию НАБУ по этому вопросу.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на zn.ua.
Директор Антикоррупционного бюро Артем Сытник признал сотрудничество его ведомства и ГПУ по делу против руководителя САП Назара Холодницкого, об этом он сказал журналистам в четверг после дискуссии в Министерстве финансов.
По словам Сытника, ранее он не отрицал наличие дела против руководителя САП.
"Если вы посмотрите на мои заявления, то я не опровергал сам факт расследования. Я опроверг те версии о мотивах и остальные, которые появились в СМИ", - сказал Сытник.
На вопрос о том, действительно ли НАБУ в этом деле сотрудничает с департаментом ГПУ под руководством Гуцуляка, так называемым департаментом "Кононенко-Грановского", Сытник напомнил, что НАБУ имеет опыт работы со многими подразделениями ГПУ.
Читайте также: Луценко рассказал, кто организовал прослушку Холодницкого
"НАБУ имеет успешный опыт работы с различными департаментами ГПУ, в том числе и с этим", - заявил Сытник.
В то же время директор НАБУ объяснил, что он ограничен в комментировании дела Холодницкого тайной следствия и государственной тайной, но пообещал, что в ближайшее время будет обнародована официальная позиция НАБУ по делу против руководителя САП.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
178
0
Оставьте свой комментарий