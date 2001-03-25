Раздел: Украина
ОБСЕ планирует открыть новые базы в «ДНР»
Наблюдатели планируют открыть передовые патрульные базы вблизи неконтролируемых участков границы с Россией.
Специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ планирует открыть новые передовые патрульные базы в городах на территории ДНР. Об этом сказал на брифинге первый заместитель главы миссии Александр Хуг, сообщает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Мы планируем открывать новые передовые патрульные базы в двух районах поблизости линии соприкосновения, например в Докучаевске, там, где нам оказывают поддержку вооруженные формирования. Но мы также планируем открыть передовые патрульные базы вблизи неконтролируемых участков границы с Российской Федерацией в таких населенных пунктах, как Новоазовск и Амвросиевка", – заявил Хуг.
Читайте также: Оккупанты оставили без воды несколько населенных пунктов Крыма
Он отметил, что по поводу этих двух населенных пунктов СММ ОБСЕ до сих пор не получила однозначного ответа от Донецка о том, готовы ли они оказать миссии соответствующую поддержку для открытия там передовых баз.
Специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ планирует открыть новые передовые патрульные базы в городах на территории ДНР. Об этом сказал на брифинге первый заместитель главы миссии Александр Хуг, сообщает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Мы планируем открывать новые передовые патрульные базы в двух районах поблизости линии соприкосновения, например в Докучаевске, там, где нам оказывают поддержку вооруженные формирования. Но мы также планируем открыть передовые патрульные базы вблизи неконтролируемых участков границы с Российской Федерацией в таких населенных пунктах, как Новоазовск и Амвросиевка", – заявил Хуг.
Читайте также: Оккупанты оставили без воды несколько населенных пунктов Крыма
Он отметил, что по поводу этих двух населенных пунктов СММ ОБСЕ до сих пор не получила однозначного ответа от Донецка о том, готовы ли они оказать миссии соответствующую поддержку для открытия там передовых баз.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
78
0
Оставьте свой комментарий