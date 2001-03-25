Раздел: Украина
Климкин отреагировал на высылку украинских дипломатов
По словам Климкина, действия Москвы являются нонсенсом.
Глава МИД Украины Павел Климкин прокомментировал высылку Россией украинских дипломатов.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на nv.ua.
"Зеркальная реакция России с высылкой наших дипломатов - это нонсенс. Мы же не пытались кого-то отравить в Солсбери. Это сделала Россия и получила отпор всего цивилизованного мира. У нас есть кому позаботиться о гражданах Украины в РФ. Работаем дальше", - написал министр в Twitter.
30 марта, МИД Российской Федерации вручил руководителю посольства Украины и руководителям дипломатических миссий еще 22 стран ноты протеста о высылке сотрудников дипмиссий в ответ на объявление персонами нон грата российских дипломатов в связи с "делом Скрипаля".
Читайте также: Россия выдворяет дипломатов, в том числе – украинских
26 марта, Украина в ответ на отравление в Великобритании экс-агента Сергея Скрипаля приняла решение выдворить 13 российских дипломатов.
Глава МИД Украины Павел Климкин прокомментировал высылку Россией украинских дипломатов.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на nv.ua.
"Зеркальная реакция России с высылкой наших дипломатов - это нонсенс. Мы же не пытались кого-то отравить в Солсбери. Это сделала Россия и получила отпор всего цивилизованного мира. У нас есть кому позаботиться о гражданах Украины в РФ. Работаем дальше", - написал министр в Twitter.
30 марта, МИД Российской Федерации вручил руководителю посольства Украины и руководителям дипломатических миссий еще 22 стран ноты протеста о высылке сотрудников дипмиссий в ответ на объявление персонами нон грата российских дипломатов в связи с "делом Скрипаля".
Читайте также: Россия выдворяет дипломатов, в том числе – украинских
26 марта, Украина в ответ на отравление в Великобритании экс-агента Сергея Скрипаля приняла решение выдворить 13 российских дипломатов.
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