Раздел: Украина
Герой Украины рассказал, зачем хотел взять Надежду Савченко на поруки
Нардеп думает, что Савченко просто используют.
Герой Украины и народный депутат предыдущих созывов, политический деятель Степан Хмара дал объяснение общественности зачем он хотел «освободить» Героя Украины нардепа Надежду Савченко.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на obozrevatel.com.
«Я не ее адвокат. Я не против, чтобы дело расследовалось. Но ничего держать ее в тюрьме. И отвлекать общество от других дел. Наоборот – лучше расследовать, если она будет сидеть под домашним арестом: проследите связи, кто на нее выходит и так далее», – говорит общественник.
«Но ей кто-то вложил в голову, что она может спасти Украину. Действительно, она активная, сообразительная, авантюристская. Но для того, чтобы что-то делать, надо учиться, а она не хочет. Ею легко манипулировать», – поясняет Герой Украины.
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«Савченко просто используют. У нее завышенный уровень самооценки – ну, человек, который говорит: «Я пойду в президенты» – разве это серьезно? Ее использовали», – отмечает Хмара.
Герой Украины и народный депутат предыдущих созывов, политический деятель Степан Хмара дал объяснение общественности зачем он хотел «освободить» Героя Украины нардепа Надежду Савченко.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на obozrevatel.com.
«Я не ее адвокат. Я не против, чтобы дело расследовалось. Но ничего держать ее в тюрьме. И отвлекать общество от других дел. Наоборот – лучше расследовать, если она будет сидеть под домашним арестом: проследите связи, кто на нее выходит и так далее», – говорит общественник.
«Но ей кто-то вложил в голову, что она может спасти Украину. Действительно, она активная, сообразительная, авантюристская. Но для того, чтобы что-то делать, надо учиться, а она не хочет. Ею легко манипулировать», – поясняет Герой Украины.
Читайте также: Савченко возьмет на поруки фигуранта «дела Онищенко»
«Савченко просто используют. У нее завышенный уровень самооценки – ну, человек, который говорит: «Я пойду в президенты» – разве это серьезно? Ее использовали», – отмечает Хмара.
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