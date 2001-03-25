Раздел: Украина
В Украине потребовали защищать дипломатов, оставшихся в России
По мнению Геращенко, Рада должна сделать все, чтобы обеспечить поддержку оставшихся.
Оставшимся в России украинским дипломатам будет сложнее оказывать помощь политзаключенным украинцам. Об этом написала в Facebook первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на РБК.
В частности, по ее словам, ожидаемый ответ России на высылку своих дипломатов сильно осложнит работу по оказанию помощи, оказавшимся в тяжелом положении в РФ украинцам.
"Как я и прогнозировала, в ответ на высылку российских дипломатов из Украины, РФ вышлет наших действующих дипломатов и консулов, которые занимаются поддержкой украинцев, которые оказались в России в беде. В посольстве в Москве, в наших консульствах в Санкт - Петербурге, Ростове, Екатеринбурге, Новосибирске остаются несколько десятков дипломатов и консулов, которым теперь будет тяжелее, возрастет нагрузка и давление", - сообщила Геращенко.
Также по ее словам оставшимся украинским дипломатам будет сложнее посещать политзаключенных и договариваться о свиданиях для оказания помощи.
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"Как мы должны поддержать наших героичных дипломатов в РФ, которые самоотверженно работают, оказывая помощь политзаключенным, посещая судилища, выбивая свидание? Первое - ВР обязана, наконец, принять закон о дипломатической службе, чтобы усилить социальные гарантии наших дипломатов, создать надлежащие условия и защита. Также в правительстве необходимо на уровне одного из действующих вице - премьеров закрепить чиновника, который будет координировать работу всех ведомств по оказанию поддержки и юридического помощи семьям заложников и политзаключенных, украинцев и крымских татар. Также мы ожидаем усиления солидарности мира за освобождение наших заложников, усиление давления на РФ, которая 4 года удерживает Сенцова, Кольченка, Карпюка, Клыха и других наших соотечественников", - добавила Геращенко.
Оставшимся в России украинским дипломатам будет сложнее оказывать помощь политзаключенным украинцам. Об этом написала в Facebook первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на РБК.
В частности, по ее словам, ожидаемый ответ России на высылку своих дипломатов сильно осложнит работу по оказанию помощи, оказавшимся в тяжелом положении в РФ украинцам.
"Как я и прогнозировала, в ответ на высылку российских дипломатов из Украины, РФ вышлет наших действующих дипломатов и консулов, которые занимаются поддержкой украинцев, которые оказались в России в беде. В посольстве в Москве, в наших консульствах в Санкт - Петербурге, Ростове, Екатеринбурге, Новосибирске остаются несколько десятков дипломатов и консулов, которым теперь будет тяжелее, возрастет нагрузка и давление", - сообщила Геращенко.
Также по ее словам оставшимся украинским дипломатам будет сложнее посещать политзаключенных и договариваться о свиданиях для оказания помощи.
Читайте также: Россия выдворяет дипломатов, в том числе – украинских
"Как мы должны поддержать наших героичных дипломатов в РФ, которые самоотверженно работают, оказывая помощь политзаключенным, посещая судилища, выбивая свидание? Первое - ВР обязана, наконец, принять закон о дипломатической службе, чтобы усилить социальные гарантии наших дипломатов, создать надлежащие условия и защита. Также в правительстве необходимо на уровне одного из действующих вице - премьеров закрепить чиновника, который будет координировать работу всех ведомств по оказанию поддержки и юридического помощи семьям заложников и политзаключенных, украинцев и крымских татар. Также мы ожидаем усиления солидарности мира за освобождение наших заложников, усиление давления на РФ, которая 4 года удерживает Сенцова, Кольченка, Карпюка, Клыха и других наших соотечественников", - добавила Геращенко.
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