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Раздел: Украина  
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В Украине потребовали защищать дипломатов, оставшихся в России

В Украине потребовали защищать дипломатов, оставшихся в России По мнению Геращенко, Рада должна сделать все, чтобы обеспечить поддержку оставшихся.

Оставшимся в России украинским дипломатам будет сложнее оказывать помощь политзаключенным украинцам. Об этом написала в Facebook первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на РБК.

В частности, по ее словам, ожидаемый ответ России на высылку своих дипломатов сильно осложнит работу по оказанию помощи, оказавшимся в тяжелом положении в РФ украинцам.

"Как я и прогнозировала, в ответ на высылку российских дипломатов из Украины, РФ вышлет наших действующих дипломатов и консулов, которые занимаются поддержкой украинцев, которые оказались в России в беде. В посольстве в Москве, в наших консульствах в Санкт - Петербурге, Ростове, Екатеринбурге, Новосибирске остаются несколько десятков дипломатов и консулов, которым теперь будет тяжелее, возрастет нагрузка и давление", - сообщила Геращенко.

Также по ее словам оставшимся украинским дипломатам будет сложнее посещать политзаключенных и договариваться о свиданиях для оказания помощи.

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"Как мы должны поддержать наших героичных дипломатов в РФ, которые самоотверженно работают, оказывая помощь политзаключенным, посещая судилища, выбивая свидание? Первое - ВР обязана, наконец, принять закон о дипломатической службе, чтобы усилить социальные гарантии наших дипломатов, создать надлежащие условия и защита. Также в правительстве необходимо на уровне одного из действующих вице - премьеров закрепить чиновника, который будет координировать работу всех ведомств по оказанию поддержки и юридического помощи семьям заложников и политзаключенных, украинцев и крымских татар. Также мы ожидаем усиления солидарности мира за освобождение наших заложников, усиление давления на РФ, которая 4 года удерживает Сенцова, Кольченка, Карпюка, Клыха и других наших соотечественников", - добавила Геращенко.
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 Теги: Украина, дипломаты, РФ

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