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Раздел: Украина  
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Популизм - бич Украины: в ЕС рассказали о главной проблеме страны

Популизм - бич Украины: в ЕС рассказали о главной проблеме страныВ ЕС винят во многом именно популизм украинских властей.

На сегодняшний день одной из главных проблем в украинской политике является популизм.

Об этом в интервью «Апострофу» заявил президент Международного института мира, экс-депутат Европейского парламента от Социал-демократической партии Австрии Ганс Свобода. Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на eizvestia.

«…Популизм (и то же самое можно сказать о Западе) часто используют очень богатые люди без идеологической ориентации, которые имеют исключительно экономическое или так называемое «прагматическое» видение», — сказал он.

По словам Свободы, если посмотреть на политические партии, то в течение многих лет не было разделения между правыми и левыми, консерваторами и социалистами. Так, на самом деле есть лишь разделение между разными группами и разными олигархами с различной деловой ориентацией

«Мы пытались увидеть какую-то социал-демократическую ориентацию Партии регионов, но это было невозможно. Я прекратил сотрудничество с ними, потому что не было никакого сотрудничества, они не были готовы. У меня были долгие дискуссии с господином Януковичем (экс-президентом Украины Виктором Януковичем, — ред.), господином Азаровым (бывшим премьер-министром Украины Николаем Азаровым, — ред.) и другими, но там не было готовности принять демократические принципы, определенную идеологию. Ее как таковой не существовало за ними», — сказал он.

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Эксперт добавил, что можно было бы сказать, что у них была неправильная идеология, но ее не было вообще.

«Мы слышали только, что мы и наши люди хотят стать богатыми, хотим получить власть и все. Но это не может быть частью жизнеспособной политической системы», — подытожил Свобода.
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 Теги: популизм, Украина, политики

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Вчера, 23:41 » Автор: Едгар Букмирза
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