Раздел: Украина
Кличко поставит на въезде в Киев княгиню Ольгу
Власти планируют заменить все старые въездные знаки в город
Силуэт княгини Ольги, который украсит один из въездов в Киев, будет высотой в 18 метров.
Об этом сообщает пресс-служба мэра Киева Виталия Кличко, передает Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня.
Силуэт княгини будет размещен на въезде в Киев с Житомирской трассы.
Новости по теме: На въезде в Киев демонтировали объект, установленный к Евро-2012
Кроме этого, власти планируют заменить все старые въездные знаки в город на новые, каждый из которых будет символизировать какую-то особенность столицы.
Силуэт княгини Ольги, который украсит один из въездов в Киев, будет высотой в 18 метров.
Об этом сообщает пресс-служба мэра Киева Виталия Кличко, передает Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня.
Силуэт княгини будет размещен на въезде в Киев с Житомирской трассы.
Новости по теме: На въезде в Киев демонтировали объект, установленный к Евро-2012
Кроме этого, власти планируют заменить все старые въездные знаки в город на новые, каждый из которых будет символизировать какую-то особенность столицы.
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