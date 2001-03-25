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Раздел: Украина  
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Кличко поставит на въезде в Киев княгиню Ольгу

Кличко поставит на въезде в Киев княгиню ОльгуВласти планируют заменить все старые въездные знаки в город

Силуэт княгини Ольги, который украсит один из въездов в Киев, будет высотой в 18 метров.

Об этом сообщает пресс-служба мэра Киева Виталия Кличко, передает Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня.

Силуэт княгини будет размещен на въезде в Киев с Житомирской трассы.

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Кроме этого, власти планируют заменить все старые въездные знаки в город на новые, каждый из которых будет символизировать какую-то особенность столицы.
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 Теги: Кличко, княгиня Ольга

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Сегодня, 11:07 » Автор: Максим Проксин
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