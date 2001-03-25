» » Боевики тайно стягивают танки к линии соприкосновения
Раздел: Украина  
0

Боевики тайно стягивают танки к линии соприкосновения

Боевики тайно стягивают танки к линии соприкосновенияНаблюдатели провели проверку мест отведенной техники.

Пророссийские террористы, используя режим "пасхального перемирия", продолжают скрыто перемещать военную технику и вооружение к линии соприкосновения.

Об этом сообщает пресс-секретарь Министерства обороны Украины по вопросам АТО Дмитрий Гуцуляк на брифинге, пишет Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.

"Используя режим перемирия, боевики оккупационных войск продолжают скрыто сосредотачивать военную технику и вооружение. Украинская сторона Общего центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон сообщает, что в районах населенных пунктов Чистякова, Александровка и Круглик наблюдателями Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ подтвержден факт расположения 14 танков, а в районе населенного пункта Золотое – 9 единиц БМП-1", – прокомментировал Гуцуляк.

Читайте также: Боевики на Донбассе стягивают танки и артиллерию

В результате проверки обнаружили отсутствие 18 танков, 9 минометов калибра 82 миллиметров и 15 единиц противотанковых пушек МТ 12.

По его данным, на Светлодарском направлении зафиксировали перемещения техники боевиков к линии соприкосновения в количестве 14 БМП и 6 единиц тентовых грузовиков.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: Боевики, танки, техники

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 18:07 » Автор: Едгар Букмирза
     276
     0

Похожие новости по теме

На оккупированном Донбассе боевики скрыто стягивают технику На оккупированном Донбассе боевики скрыто стягивают технику

Об этом сообщила украинская сторона.

В ДНР заявили об отводе военной техники с лини соприкосновения В ДНР заявили об отводе военной техники с лини соприкосновения

Власти ДНР отвели от линии соприкосновения 41 танк и 84 БМП.

Боевики активизируются на Донецком направлении, - штаб Боевики активизируются на Донецком направлении, - штаб

СЦКК проинформировал ОБСЕ об эскалации боевиками вооруженного конфликта на Донецком направлении.

ОБСЕ: На Донбассе зафиксированы танки и БТРы ОБСЕ: На Донбассе зафиксированы танки и БТРы

Наблюдатели отмечают, что тяжелая техника не отведена от линии соприкосновения.

Террористы активно стягивают военную технику к линии разграничения Террористы активно стягивают военную технику к линии разграничения

Зафиксировано неоднократное использование танков незаконными вооруженными формированиями.


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите текст с изображения: *


наверх