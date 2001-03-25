Раздел: Украина
Боевики тайно стягивают танки к линии соприкосновения
Наблюдатели провели проверку мест отведенной техники.
Пророссийские террористы, используя режим "пасхального перемирия", продолжают скрыто перемещать военную технику и вооружение к линии соприкосновения.
Об этом сообщает пресс-секретарь Министерства обороны Украины по вопросам АТО Дмитрий Гуцуляк на брифинге, пишет Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.
"Используя режим перемирия, боевики оккупационных войск продолжают скрыто сосредотачивать военную технику и вооружение. Украинская сторона Общего центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон сообщает, что в районах населенных пунктов Чистякова, Александровка и Круглик наблюдателями Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ подтвержден факт расположения 14 танков, а в районе населенного пункта Золотое – 9 единиц БМП-1", – прокомментировал Гуцуляк.
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В результате проверки обнаружили отсутствие 18 танков, 9 минометов калибра 82 миллиметров и 15 единиц противотанковых пушек МТ 12.
По его данным, на Светлодарском направлении зафиксировали перемещения техники боевиков к линии соприкосновения в количестве 14 БМП и 6 единиц тентовых грузовиков.
Пророссийские террористы, используя режим "пасхального перемирия", продолжают скрыто перемещать военную технику и вооружение к линии соприкосновения.
Об этом сообщает пресс-секретарь Министерства обороны Украины по вопросам АТО Дмитрий Гуцуляк на брифинге, пишет Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.
"Используя режим перемирия, боевики оккупационных войск продолжают скрыто сосредотачивать военную технику и вооружение. Украинская сторона Общего центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон сообщает, что в районах населенных пунктов Чистякова, Александровка и Круглик наблюдателями Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ подтвержден факт расположения 14 танков, а в районе населенного пункта Золотое – 9 единиц БМП-1", – прокомментировал Гуцуляк.
Читайте также: Боевики на Донбассе стягивают танки и артиллерию
В результате проверки обнаружили отсутствие 18 танков, 9 минометов калибра 82 миллиметров и 15 единиц противотанковых пушек МТ 12.
По его данным, на Светлодарском направлении зафиксировали перемещения техники боевиков к линии соприкосновения в количестве 14 БМП и 6 единиц тентовых грузовиков.
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