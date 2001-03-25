» » В Канаде выразили обеспокоенность "растущими кибернетическими вмешательствами в Украине"
Раздел: Украина  
0

В Канаде выразили обеспокоенность "растущими кибернетическими вмешательствами в Украине"

В Канаде выразили обеспокоенность "растущими кибернетическими вмешательствами в Украине"Депутаты призывали правительство отправить в Украину военный персонал.

Правительство Канады пока не рассматривает предоставление военной помощи Украине в вопросе борьбы с киберугрозами. Об этом говорится в ответе правительства Канады на отчет Постоянного комитета федерального парламента по вопросам обороны.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на gordonua.com.

"Канада поддерживает действия Украины в сфере кибербезопасности, в том числе разработку национальной стратегии кибербезопасности, приведение законодательства в соответствие со стандартами ЕС и НАТО, а также улучшение внутренних процессов обмена информацией, связанной с угрозами критической инфраструктуре. Тем не менее предоставление военной помощи в этой сфере сейчас не рассматривается", – говорится в документе.

Читайте также: Мэр Сиэтла призвал демонтировать памятник Ленину

Агентство отмечает, что в декабре 2017 года был обнародован отчет Постоянного комитета парламента Канады по вопросам обороны "Канадская поддержка Украины во время кризиса и вооруженного конфликта". Депутаты призывали правительство отправить в Украину военный персонал для помощи в борьбе с кибератаками.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: Канада, кибербезопасность

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 21:57 » Автор: Едгар Букмирза
     11
     0

Похожие новости по теме

В Канаде отказались помогать Украине с кибербезопасностью В Канаде отказались помогать Украине с кибербезопасностью

В Канаде полностью поддерживают шаги Украины в этом направлении, однако, поддерживать не будут.

США решили углубить сотрудничество с Украиной в вопросе кибербезопасности США решили углубить сотрудничество с Украиной в вопросе кибербезопасности

В документе США подтвердили готовность сотрудничать с Украиной и уверили, что Будапештский меморандум все еще в силе.

В Украине возросло число военных из Канады В Украине возросло число военных из Канады

Канада расширила свой военный контингент в Украине на полсотни человек.

Предоставление Украине летательного вооружения «очень серьезно рассматривается» в США, - Волкер Предоставление Украине летательного вооружения «очень серьезно рассматривается» в США, - Волкер

Представитель уверяет в серьезности американского правительства.

Канада продлила учебную миссию военных в Украине на 2 года Канада продлила учебную миссию военных в Украине на 2 года

Канада продлила на два года военную тренировочную миссию Unifier в Украине.


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите текст с изображения: *


наверх