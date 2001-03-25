Раздел: Украина
В Канаде выразили обеспокоенность "растущими кибернетическими вмешательствами в Украине"
Депутаты призывали правительство отправить в Украину военный персонал.
Правительство Канады пока не рассматривает предоставление военной помощи Украине в вопросе борьбы с киберугрозами. Об этом говорится в ответе правительства Канады на отчет Постоянного комитета федерального парламента по вопросам обороны.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на gordonua.com.
"Канада поддерживает действия Украины в сфере кибербезопасности, в том числе разработку национальной стратегии кибербезопасности, приведение законодательства в соответствие со стандартами ЕС и НАТО, а также улучшение внутренних процессов обмена информацией, связанной с угрозами критической инфраструктуре. Тем не менее предоставление военной помощи в этой сфере сейчас не рассматривается", – говорится в документе.
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Агентство отмечает, что в декабре 2017 года был обнародован отчет Постоянного комитета парламента Канады по вопросам обороны "Канадская поддержка Украины во время кризиса и вооруженного конфликта". Депутаты призывали правительство отправить в Украину военный персонал для помощи в борьбе с кибератаками.
Правительство Канады пока не рассматривает предоставление военной помощи Украине в вопросе борьбы с киберугрозами. Об этом говорится в ответе правительства Канады на отчет Постоянного комитета федерального парламента по вопросам обороны.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на gordonua.com.
"Канада поддерживает действия Украины в сфере кибербезопасности, в том числе разработку национальной стратегии кибербезопасности, приведение законодательства в соответствие со стандартами ЕС и НАТО, а также улучшение внутренних процессов обмена информацией, связанной с угрозами критической инфраструктуре. Тем не менее предоставление военной помощи в этой сфере сейчас не рассматривается", – говорится в документе.
Читайте также: Мэр Сиэтла призвал демонтировать памятник Ленину
Агентство отмечает, что в декабре 2017 года был обнародован отчет Постоянного комитета парламента Канады по вопросам обороны "Канадская поддержка Украины во время кризиса и вооруженного конфликта". Депутаты призывали правительство отправить в Украину военный персонал для помощи в борьбе с кибератаками.
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