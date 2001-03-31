» » ОБСЕ зафиксировала улучшение ситуации на Луганщине
Раздел: Украина  
0

ОБСЕ зафиксировала улучшение ситуации на Луганщине

ОБСЕ зафиксировала улучшение ситуации на ЛуганщинеКоличество взрывов на Донбассе, по данным ОБСЕ, уменьшилась.

Надзиратели ОБСЕ за период с 29 по 31 марта зафиксировали в Донецкой области 110 взрывов. Об этом сообщается на сайте наблюдательной организации, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Новое время.

Миссия констатировала аналогичный уровень нарушений режима прекращения огня в Донецкой области по сравнению с предыдущим отчетом. Однако количество взрывов, по данным ОБСЕ, уменьшилось, составив примерно 110 взрывов против 245.

В Луганской области ОБСЕ зафиксировала улучшение ситуации.

"В Луганской области Миссия констатировала уменьшение количества нарушений режима прекращения огня (при этом не зафиксировав ни одного взрыва), если сравнивать с предыдущим отчетным периодом, когда было зафиксировано около 35 взрывов", – отмечается в отчете организации.

Также в отчете миссии говорится, что 30 марта на временно неподконтрольных Украине районах стреляли в направлении трех беспилотных летательных аппаратов, принадлежащих надзирателям.

"Находясь в 3 км к юго-западу от центрального железнодорожного вокзала в Донецке (6 км к юго-западу от центра города), команда Миссии осуществила запуск мини-БПЛА. Когда мини-БПЛА пролетал над этим районом, наблюдатели слышали 3 выстрела из стрелкового оружия примерно в 500 метрах к юго-западу от своей позиции. По оценке СММ, выстрелы были осуществлены в направлении БПЛА, который удалось благополучно приземлить", – говорится в сообщении.

Читайте также: Боевики продолжают нарушать «пасхальное перемирие»

Вблизи трех участков разведения сил и техники ОБСЕ констатировала спокойную ситуацию.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: ОБСЕ, Донбасс, взрывы

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 10:13 » Автор: Богдан Процив
     43
     0

Похожие новости по теме

Наблюдатели ОБСЕ зафиксировали 330 взрывов на Донбассе Наблюдатели ОБСЕ зафиксировали 330 взрывов на Донбассе

За сутки зафиксировано 330 взрывов в Донецкой области и ни одного – в Луганской.

На Донбассе за сутки зафиксировали 364 взрыва, - ОБСЕ На Донбассе за сутки зафиксировали 364 взрыва, - ОБСЕ

Количество взрывов увеличилось.

ОБСЕ зафиксировала 135 взрывов на Донбассе ОБСЕ зафиксировала 135 взрывов на Донбассе

В Донецкой области миссия констатировала уменьшение количества нарушений режима прекращения огня.

Зона АТО: возросло количество взрывов Зона АТО: возросло количество взрывов

Миссия констатировала увеличение количества нарушений режима прекращения огня в Луганской области.

ОБСЕ зафиксировала 380 взрывов на Донбассе ОБСЕ зафиксировала 380 взрывов на Донбассе

В то же время количество нарушений режима прекращения огня уменьшилось


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите текст с изображения: *


наверх