Раздел: Украина
ОБСЕ зафиксировала улучшение ситуации на Луганщине
Количество взрывов на Донбассе, по данным ОБСЕ, уменьшилась.
Надзиратели ОБСЕ за период с 29 по 31 марта зафиксировали в Донецкой области 110 взрывов. Об этом сообщается на сайте наблюдательной организации, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Новое время.
Миссия констатировала аналогичный уровень нарушений режима прекращения огня в Донецкой области по сравнению с предыдущим отчетом. Однако количество взрывов, по данным ОБСЕ, уменьшилось, составив примерно 110 взрывов против 245.
В Луганской области ОБСЕ зафиксировала улучшение ситуации.
"В Луганской области Миссия констатировала уменьшение количества нарушений режима прекращения огня (при этом не зафиксировав ни одного взрыва), если сравнивать с предыдущим отчетным периодом, когда было зафиксировано около 35 взрывов", – отмечается в отчете организации.
Также в отчете миссии говорится, что 30 марта на временно неподконтрольных Украине районах стреляли в направлении трех беспилотных летательных аппаратов, принадлежащих надзирателям.
"Находясь в 3 км к юго-западу от центрального железнодорожного вокзала в Донецке (6 км к юго-западу от центра города), команда Миссии осуществила запуск мини-БПЛА. Когда мини-БПЛА пролетал над этим районом, наблюдатели слышали 3 выстрела из стрелкового оружия примерно в 500 метрах к юго-западу от своей позиции. По оценке СММ, выстрелы были осуществлены в направлении БПЛА, который удалось благополучно приземлить", – говорится в сообщении.
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Вблизи трех участков разведения сил и техники ОБСЕ констатировала спокойную ситуацию.
Надзиратели ОБСЕ за период с 29 по 31 марта зафиксировали в Донецкой области 110 взрывов. Об этом сообщается на сайте наблюдательной организации, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Новое время.
Миссия констатировала аналогичный уровень нарушений режима прекращения огня в Донецкой области по сравнению с предыдущим отчетом. Однако количество взрывов, по данным ОБСЕ, уменьшилось, составив примерно 110 взрывов против 245.
В Луганской области ОБСЕ зафиксировала улучшение ситуации.
"В Луганской области Миссия констатировала уменьшение количества нарушений режима прекращения огня (при этом не зафиксировав ни одного взрыва), если сравнивать с предыдущим отчетным периодом, когда было зафиксировано около 35 взрывов", – отмечается в отчете организации.
Также в отчете миссии говорится, что 30 марта на временно неподконтрольных Украине районах стреляли в направлении трех беспилотных летательных аппаратов, принадлежащих надзирателям.
"Находясь в 3 км к юго-западу от центрального железнодорожного вокзала в Донецке (6 км к юго-западу от центра города), команда Миссии осуществила запуск мини-БПЛА. Когда мини-БПЛА пролетал над этим районом, наблюдатели слышали 3 выстрела из стрелкового оружия примерно в 500 метрах к юго-западу от своей позиции. По оценке СММ, выстрелы были осуществлены в направлении БПЛА, который удалось благополучно приземлить", – говорится в сообщении.
Читайте также: Боевики продолжают нарушать «пасхальное перемирие»
Вблизи трех участков разведения сил и техники ОБСЕ констатировала спокойную ситуацию.
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