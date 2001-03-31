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Раздел: Украина  
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На Запорожье за попытку подкупа военного прокурора задержан чиновник

На Запорожье за попытку подкупа военного прокурора задержан чиновникПредседатель сельсовета принес взятку, чтобы прокурор не привлекал к уголовной ответственности его племянника.

Правоохранители задержали сельского голову одного из населенных пунктов Запорожской области за попытку вручить заместителю военного прокурора Одесского гарнизона взятку в 5000 долларов за непривлечение к уголовной ответственности племянника.

Об этом сообщает пресс-служба Военной прокуратуры Южного региона Украины, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на nv.ua.

Сельского голову задержали непосредственно во время передачи оговоренной суммы неправомерной выгоды в порядке ст. 208 УПК Украины.

Решается вопрос о сообщении задержанному о подозрении в совершении уголовного преступления и избрании меры пресечения, проводятся первоочередные следственные действия.

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Продолжается досудебное расследование.
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 Теги: подкуп, чиновник

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Сегодня, 14:58 » Автор: Богдан Процив
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