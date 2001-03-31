Раздел: Украина
На Запорожье за попытку подкупа военного прокурора задержан чиновник
Председатель сельсовета принес взятку, чтобы прокурор не привлекал к уголовной ответственности его племянника.
Правоохранители задержали сельского голову одного из населенных пунктов Запорожской области за попытку вручить заместителю военного прокурора Одесского гарнизона взятку в 5000 долларов за непривлечение к уголовной ответственности племянника.
Об этом сообщает пресс-служба Военной прокуратуры Южного региона Украины, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на nv.ua.
Сельского голову задержали непосредственно во время передачи оговоренной суммы неправомерной выгоды в порядке ст. 208 УПК Украины.
Решается вопрос о сообщении задержанному о подозрении в совершении уголовного преступления и избрании меры пресечения, проводятся первоочередные следственные действия.
Читайте также: В Украине завтра стартует призыв в армию
Продолжается досудебное расследование.
Правоохранители задержали сельского голову одного из населенных пунктов Запорожской области за попытку вручить заместителю военного прокурора Одесского гарнизона взятку в 5000 долларов за непривлечение к уголовной ответственности племянника.
Об этом сообщает пресс-служба Военной прокуратуры Южного региона Украины, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на nv.ua.
Сельского голову задержали непосредственно во время передачи оговоренной суммы неправомерной выгоды в порядке ст. 208 УПК Украины.
Решается вопрос о сообщении задержанному о подозрении в совершении уголовного преступления и избрании меры пресечения, проводятся первоочередные следственные действия.
Читайте также: В Украине завтра стартует призыв в армию
Продолжается досудебное расследование.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
12
0
Оставьте свой комментарий