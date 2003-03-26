Раздел: Украина
Украинским военным в зоне АТО пришлось открыть ответный огонь
В результате обстрелов со стороны боевиков двое украинских защитников были ранены.
В субботу, 31 марта, российско-оккупационные войска осуществили 11 обстрелов. В Минобороны заявили, что 9 из них определены как прицельные.
По сообщению военных, в одном случае, учитывая сложившуюся ситуацию, военнослужащие Вооруженных Сил Украины были вынуждены открыть ответный огонь из стрелкового оружия, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.
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Напомним, в результате обстрелов двое украинских защитников были ранены. Оба пострадавших сейчас находятся в военном мобильном госпитале. Состояние здоровья военнослужащих оценивается как "средней тяжести".
В субботу, 31 марта, российско-оккупационные войска осуществили 11 обстрелов. В Минобороны заявили, что 9 из них определены как прицельные.
По сообщению военных, в одном случае, учитывая сложившуюся ситуацию, военнослужащие Вооруженных Сил Украины были вынуждены открыть ответный огонь из стрелкового оружия, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.
Читайте также: Боевики оборудовали в жилой зоне склад боеприпасов для Градов
Напомним, в результате обстрелов двое украинских защитников были ранены. Оба пострадавших сейчас находятся в военном мобильном госпитале. Состояние здоровья военнослужащих оценивается как "средней тяжести".
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