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Раздел: Украина  
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Украинским военным в зоне АТО пришлось открыть ответный огонь

Украинским военным в зоне АТО пришлось открыть ответный огоньВ результате обстрелов со стороны боевиков двое украинских защитников были ранены.

В субботу, 31 марта, российско-оккупационные войска осуществили 11 обстрелов. В Минобороны заявили, что 9 из них определены как прицельные.

По сообщению военных, в одном случае, учитывая сложившуюся ситуацию, военнослужащие Вооруженных Сил Украины были вынуждены открыть ответный огонь из стрелкового оружия, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.

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Напомним, в результате обстрелов двое украинских защитников были ранены. Оба пострадавших сейчас находятся в военном мобильном госпитале. Состояние здоровья военнослужащих оценивается как "средней тяжести".
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 Теги: АТО, военные

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Сегодня, 16:08 » Автор: Богдан Процив
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