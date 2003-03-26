Раздел: Украина
Порошенко рассказал о давлении на Путина
Порошенко подарил школе значок с надписью #JeSuisVolnovakha.
Лидеры нормандской четверки в ходе переговоров "додавили" президента России Владимира Путина, чтобы он одобрил заявление о перемирии на Донбассе.
Об этом на выступлении в Волновахской школе №5 (Донецкая область), заявил президент Украины Петр Порошенко, передает его пресс-служба, пишет Хроника.инфо со ссылкой на rbc.ua.
Сообщается, что Порошенко подарил школе значок с надписью #JeSuisVolnovakha (# Я - Волноваха), который был сделан сразу же после обстрела автобуса Златоустовка-Донецк в 2015 году, в результате чего погибли 12 человек.
"Я убежден, что когда мир услышал о трагедии в Волновахе, поддержка Украины в мире значительно возросла…Именно поэтому, проведя переговоры с канцлером Германии, президентом Франции, мы обратились к Путину и дожали его, чтобы он подписал заявление о перемирии, которое должно было наступить с 30 марта. Это перемирие нам нужно как воздух", - отметил Порошенко.
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По его словам, в соглашении о перемирии есть условия, по которым можно вводить специальную миротворческую миссию после соответствующего решения Совета безопасности ООН.
Лидеры нормандской четверки в ходе переговоров "додавили" президента России Владимира Путина, чтобы он одобрил заявление о перемирии на Донбассе.
Об этом на выступлении в Волновахской школе №5 (Донецкая область), заявил президент Украины Петр Порошенко, передает его пресс-служба, пишет Хроника.инфо со ссылкой на rbc.ua.
Сообщается, что Порошенко подарил школе значок с надписью #JeSuisVolnovakha (# Я - Волноваха), который был сделан сразу же после обстрела автобуса Златоустовка-Донецк в 2015 году, в результате чего погибли 12 человек.
"Я убежден, что когда мир услышал о трагедии в Волновахе, поддержка Украины в мире значительно возросла…Именно поэтому, проведя переговоры с канцлером Германии, президентом Франции, мы обратились к Путину и дожали его, чтобы он подписал заявление о перемирии, которое должно было наступить с 30 марта. Это перемирие нам нужно как воздух", - отметил Порошенко.
Читайте также: Песков рассказал о переговорах Порошенко и Путина
По его словам, в соглашении о перемирии есть условия, по которым можно вводить специальную миротворческую миссию после соответствующего решения Совета безопасности ООН.
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