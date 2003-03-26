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Раздел: Украина  
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Антикоррупционная политика в Украине превратилась в цирк, — эксперт

Антикоррупционная политика в Украине превратилась в цирк, — экспертРоманенко указал на абсурд в действиях власти.

На этой неделе можно было сполна насладиться героической борьбой за отмену деклараций для антикоррупционеров.

Об этом видео-комментарии на своем канале в Youtube сказал руководитель политических программ Украинского института будущего Юрий Романенко, пишет Хроника.инфо со ссылкой на hvylya.net.

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Эту борьбу неустанно ведут БПП и Народный фронт, которые сами же эту тему и начали и она обрастает все более гротескными формами политического идиотизма.

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 Теги: Антикоррупционная политика, цирк, Украина

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Сегодня, 20:57 » Автор: Едгар Букмирза
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