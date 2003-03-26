Раздел: Украина
Антикоррупционная политика в Украине превратилась в цирк, — эксперт
Романенко указал на абсурд в действиях власти.
На этой неделе можно было сполна насладиться героической борьбой за отмену деклараций для антикоррупционеров.
Об этом видео-комментарии на своем канале в Youtube сказал руководитель политических программ Украинского института будущего Юрий Романенко, пишет Хроника.инфо со ссылкой на hvylya.net.
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Эту борьбу неустанно ведут БПП и Народный фронт, которые сами же эту тему и начали и она обрастает все более гротескными формами политического идиотизма.
На этой неделе можно было сполна насладиться героической борьбой за отмену деклараций для антикоррупционеров.
Об этом видео-комментарии на своем канале в Youtube сказал руководитель политических программ Украинского института будущего Юрий Романенко, пишет Хроника.инфо со ссылкой на hvylya.net.
Читайте также: Не политика, а цирк: Украинцы высмеяли в Сети новую партию Савченко
Эту борьбу неустанно ведут БПП и Народный фронт, которые сами же эту тему и начали и она обрастает все более гротескными формами политического идиотизма.
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