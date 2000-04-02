Раздел: Украина
СЦКК: Боевики трижды обстреливали беспилотники ОБСЕ
Главари ОРДЛО препятствуют работе международных наблюдателей.
За три дня с начала действия "Пасхального перемирия" боевики трижды обстреляли беспилотники СММ ОБСЕ, один БПЛА был сбит.
Как сообщает пресс-центр штаба АТО, об этом заявляет украинская сторона СЦКК, пишет Хроника.инфо со ссылкой на pravda.com.ua.
"Главари боевиков ОРДЛО третьи сутки подряд нарушают "перемирие", активно применяя при этом стрелковое оружие по позициям ВСУ и беспилотникам ОБСЕ", - говорится в сообщении.
В частности, обстрелы по БПЛА велись во время проведения верификационных мероприятий отвода техники и вооружения в районах, временно неподконтрольных Украине.
"Вблизи н.п.Минусинск, где боевики устроили "полигон", беспилотник ОБСЕ был сбит. Во всех случаях представители ОБСЕ были вынуждены покинуть указанные районы наблюдения", - отметили в СЦКК.
Однако наблюдателям ОБСЕ удалось задокументировать перемещение в этом районе колонны техники в составе 10 единиц БМП и подготовку подразделений российско-оккупационных войск.
Читайте также: ОБСЕ подтвердила выход российской стороны из СЦКК
"Главари ОРДЛО препятствуют работе международных наблюдателей, на которых возложена задача по урегулированию конфликта на востоке Украины, и продолжают скрыто сосредотачивать технику и вооружение, нарушая Минские договоренности", - заявляют в СЦКК.
За три дня с начала действия "Пасхального перемирия" боевики трижды обстреляли беспилотники СММ ОБСЕ, один БПЛА был сбит.
Как сообщает пресс-центр штаба АТО, об этом заявляет украинская сторона СЦКК, пишет Хроника.инфо со ссылкой на pravda.com.ua.
"Главари боевиков ОРДЛО третьи сутки подряд нарушают "перемирие", активно применяя при этом стрелковое оружие по позициям ВСУ и беспилотникам ОБСЕ", - говорится в сообщении.
В частности, обстрелы по БПЛА велись во время проведения верификационных мероприятий отвода техники и вооружения в районах, временно неподконтрольных Украине.
"Вблизи н.п.Минусинск, где боевики устроили "полигон", беспилотник ОБСЕ был сбит. Во всех случаях представители ОБСЕ были вынуждены покинуть указанные районы наблюдения", - отметили в СЦКК.
Однако наблюдателям ОБСЕ удалось задокументировать перемещение в этом районе колонны техники в составе 10 единиц БМП и подготовку подразделений российско-оккупационных войск.
Читайте также: ОБСЕ подтвердила выход российской стороны из СЦКК
"Главари ОРДЛО препятствуют работе международных наблюдателей, на которых возложена задача по урегулированию конфликта на востоке Украины, и продолжают скрыто сосредотачивать технику и вооружение, нарушая Минские договоренности", - заявляют в СЦКК.
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