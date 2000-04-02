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Раздел: Украина  
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Вблизи Миусинска боевики сбили беспилотник ОБСЕ

Вблизи Миусинска боевики сбили беспилотник ОБСЕЗа три последних дня БПЛА были обстреляны трижды.

В течение трех последних дней российско-оккупационные войска трижды обстреляли беспилотники Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ. При этом вблизи Миусинска, где боевики обустроили полигон, беспилотник СММ ОБСЕ был сбит, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на lb.ua.

Во всех этих случаях представители миссии были вынуждены покинуть указанные районы наблюдения, сообщает украинская сторона Совместного центра по контролю и координации вопросов прекращения огня (СЦКК).

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По ее данным, наблюдателям миссии удалось задокументировать перемещения в этом районе колонны БМП в составе 10 единиц.
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 Теги: ОБСЕ, боевики, беспилотник

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Сегодня, 10:01 » Автор: Богдан Процив
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