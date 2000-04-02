Раздел: Украина
Вблизи Миусинска боевики сбили беспилотник ОБСЕ
За три последних дня БПЛА были обстреляны трижды.
В течение трех последних дней российско-оккупационные войска трижды обстреляли беспилотники Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ. При этом вблизи Миусинска, где боевики обустроили полигон, беспилотник СММ ОБСЕ был сбит, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на lb.ua.
Во всех этих случаях представители миссии были вынуждены покинуть указанные районы наблюдения, сообщает украинская сторона Совместного центра по контролю и координации вопросов прекращения огня (СЦКК).
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По ее данным, наблюдателям миссии удалось задокументировать перемещения в этом районе колонны БМП в составе 10 единиц.
В течение трех последних дней российско-оккупационные войска трижды обстреляли беспилотники Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ. При этом вблизи Миусинска, где боевики обустроили полигон, беспилотник СММ ОБСЕ был сбит, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на lb.ua.
Во всех этих случаях представители миссии были вынуждены покинуть указанные районы наблюдения, сообщает украинская сторона Совместного центра по контролю и координации вопросов прекращения огня (СЦКК).
Читайте также: Боевики 38 раз обстреляли украинские позиции
По ее данным, наблюдателям миссии удалось задокументировать перемещения в этом районе колонны БМП в составе 10 единиц.
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