Раздел: Украина
Боевики «ДНР» загоняют бюджетников на военные базы
Террористы перевели в активную фазу мобилизационные мероприятия.
Спустя год после того, как оккупационное командование свезло на Саур-Могилу тысячи мужчин-бюджетников на "сборы резервистов", террористы начали вызывать участников той акции на принудительную военную службу.
Об этом на своей странице в Facebook написал блогер Алексей Чибисов, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на beztabu.net.
По его словам, террористы перевели в активную фазу мобилизационные мероприятия на оккупированных территориях.
"Тех "резервистов", что были на Сауровке, принудительно отправляют "служить народу Донбасса". Называют это курсом молодого бойца. Обязательные девять дней учебки с казарменным положением на военных базах ВС РФ в Торезе и Зугрэсе, - отметил Чибисов. - Дедовщина, рассказы о том, какие мы, российские военные, красавчики, а вы - "укропы и нелюди, которые не пошли защищать свою землю".
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Как утверждает блогер, призванным на "курс молодого бойца" платят по 500 рублей в день, а под конец учебки вручают военные билеты и отправляют на службу в различные подразделения оккупационных войск.
Спустя год после того, как оккупационное командование свезло на Саур-Могилу тысячи мужчин-бюджетников на "сборы резервистов", террористы начали вызывать участников той акции на принудительную военную службу.
Об этом на своей странице в Facebook написал блогер Алексей Чибисов, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на beztabu.net.
По его словам, террористы перевели в активную фазу мобилизационные мероприятия на оккупированных территориях.
"Тех "резервистов", что были на Сауровке, принудительно отправляют "служить народу Донбасса". Называют это курсом молодого бойца. Обязательные девять дней учебки с казарменным положением на военных базах ВС РФ в Торезе и Зугрэсе, - отметил Чибисов. - Дедовщина, рассказы о том, какие мы, российские военные, красавчики, а вы - "укропы и нелюди, которые не пошли защищать свою землю".
Читайте также: В Украине начался весенний призыв
Как утверждает блогер, призванным на "курс молодого бойца" платят по 500 рублей в день, а под конец учебки вручают военные билеты и отправляют на службу в различные подразделения оккупационных войск.
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