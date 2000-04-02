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Раздел: Украина  
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Боевики попытались пойти в наступление на позиции бойцов АТО

Боевики попытались пойти в наступление на позиции бойцов АТОУкраинские военные оказались готовыми к нападению оккупантов.

С момента наступления так называемого "Пасхального перемирия" на Донбассе с полуночи 30 марта, российско-оккупационные войска ни дня не придерживались режима тишины. И попытались пойти в наступление на позиции украинских бойцов.

По данным "Информационного сопротивления", в районе между вентстволом шахты "Путиловская" (шахта "Бутовка") и позициями на "Алмазе", рейдовая пехотная группа противника, действуя вдоль недостроенного участка Кольцевой дороги, попыталась обстрелять из нейтральной зоны передовые позиции ВСУ на "Алмазе", передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.

Ответным огнем боевой охраны подразделений ВСУ группа была оттеснена на исходный рубеж.

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Стоит отметить, что отход группы оккупанты прикрывали огнем крупнокалиберных пулеметов и 82-мм минометов.
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 Теги: наступление боевиков, АТО

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Сегодня, 13:36 » Автор: Богдан Процив
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