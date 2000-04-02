Раздел: Украина
Боевики попытались пойти в наступление на позиции бойцов АТО
Украинские военные оказались готовыми к нападению оккупантов.
С момента наступления так называемого "Пасхального перемирия" на Донбассе с полуночи 30 марта, российско-оккупационные войска ни дня не придерживались режима тишины. И попытались пойти в наступление на позиции украинских бойцов.
По данным "Информационного сопротивления", в районе между вентстволом шахты "Путиловская" (шахта "Бутовка") и позициями на "Алмазе", рейдовая пехотная группа противника, действуя вдоль недостроенного участка Кольцевой дороги, попыталась обстрелять из нейтральной зоны передовые позиции ВСУ на "Алмазе", передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.
Ответным огнем боевой охраны подразделений ВСУ группа была оттеснена на исходный рубеж.
Читайте также: Боевики «ДНР» загоняют бюджетников на военные базы
Стоит отметить, что отход группы оккупанты прикрывали огнем крупнокалиберных пулеметов и 82-мм минометов.
С момента наступления так называемого "Пасхального перемирия" на Донбассе с полуночи 30 марта, российско-оккупационные войска ни дня не придерживались режима тишины. И попытались пойти в наступление на позиции украинских бойцов.
По данным "Информационного сопротивления", в районе между вентстволом шахты "Путиловская" (шахта "Бутовка") и позициями на "Алмазе", рейдовая пехотная группа противника, действуя вдоль недостроенного участка Кольцевой дороги, попыталась обстрелять из нейтральной зоны передовые позиции ВСУ на "Алмазе", передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.
Ответным огнем боевой охраны подразделений ВСУ группа была оттеснена на исходный рубеж.
Читайте также: Боевики «ДНР» загоняют бюджетников на военные базы
Стоит отметить, что отход группы оккупанты прикрывали огнем крупнокалиберных пулеметов и 82-мм минометов.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
286
0
Оставьте свой комментарий